Tramp suspendovao program lutrije za zelene karte

N1 Info pre 2 sata  |  Tanjug
Tramp suspendovao program lutrije za zelene karte

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp suspendovao je program lutrije za vize za različitosti, poznat kao lutrija za zelene karte, putem kojeg je osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun i ubistvo profesora MIT-a ušao u SAD.

Ministarka unutrašnje bezbednosti Kristi Noem saopštila je na Iksu da je, po Trampovom nalogu, naložila Službi za državljanstvo i imigraciju SAD da obustavi sprovođenje tog programa, preneo je AP. "Ovoj gnusnoj osobi nikada nije trebao da bude dozvoljen ulazak u našu zemlju", navela je Noem, govoreći o osumnjičenom, portugalskom državljaninu Klaudiju Nevešu Valenteu. Neveš Valente (48) osumnjičen je za pucnjavu na Univerzitetu Braun, u kojoj su ubijena dva
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Završena potraga za osumnjičenim za masovnu pucnjavu na Univerzitetu Braun, pronađen mrtav

Završena potraga za osumnjičenim za masovnu pucnjavu na Univerzitetu Braun, pronađen mrtav

Danas pre 43 minuta
Tramp suspendovao lutriju za zelene karte

Tramp suspendovao lutriju za zelene karte

Vreme pre 1 sat
Obustavljena lutrija za zelene karte nakon smrtonosne pucnjave na Univerzitet Braun

Obustavljena lutrija za zelene karte nakon smrtonosne pucnjave na Univerzitet Braun

Bloomberg Adria pre 1 sat
Tramp suspendovao program lutrije za zelene karte zbog ubistva na Univerzitetu Braun

Tramp suspendovao program lutrije za zelene karte zbog ubistva na Univerzitetu Braun

Newsmax Balkans pre 2 sata
Tramp suspendovao lutriju za zelene karte nakon ubistva na univerzitetu

Tramp suspendovao lutriju za zelene karte nakon ubistva na univerzitetu

Radio 021 pre 1 sat
Tramp suspendovao program lutrije za zelene karte zbog ubistva na Univerzitetu Braun

Tramp suspendovao program lutrije za zelene karte zbog ubistva na Univerzitetu Braun

RTV pre 3 sata
Tramp suspendovao program lutrije za zelenu kartu! Noem poručila: "Ovom gnusnom pojedincu nikada nije smelo da bude dozvoljeno…

Tramp suspendovao program lutrije za zelenu kartu! Noem poručila: "Ovom gnusnom pojedincu nikada nije smelo da bude dozvoljeno da uđe u našu zemlju"

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VisaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Medinski: Rusija i Ukrajina izvršile još jednu razmenu tela poginulih vojnika

Medinski: Rusija i Ukrajina izvršile još jednu razmenu tela poginulih vojnika

RTV pre 8 minuta
Velika promena u politici: Tramp odobrio širu upotrebu kanabisa

Velika promena u politici: Tramp odobrio širu upotrebu kanabisa

BBC News pre 8 minuta
Putin: Rusija spremna da završi sukob u Ukrajini mirnim putem, Kijev odbija

Putin: Rusija spremna da završi sukob u Ukrajini mirnim putem, Kijev odbija

Sputnik pre 12 minuta
Putin: Kijev nije pokazao spremnost na mir, ruske snage napreduju na frontu

Putin: Kijev nije pokazao spremnost na mir, ruske snage napreduju na frontu

N1 Info pre 3 minuta
Sajt Bele kuće privremeno u prekidu: Na njemu prikazan misteriozni lajv strim

Sajt Bele kuće privremeno u prekidu: Na njemu prikazan misteriozni lajv strim

Euronews pre 7 minuta