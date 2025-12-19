Tramp suspendovao lutriju za zelene karte nakon ubistva na univerzitetu

Radio 021 pre 16 minuta  |  Tanjug
Tramp suspendovao lutriju za zelene karte nakon ubistva na univerzitetu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp suspendovao je program lutrije za vize za različitosti, poznat kao lutrija za zelene karte.

Donald Tramp je to učinio nakon što se pokazalo da je na taj način osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun i ubistvo profesora MIT-a ušao u SAD. Ministarka unutrašnje bezbednosti Kristi Noem saopštila je na Iksu da je, po Trampovom nalogu, naložila Službi za državljanstvo i imigraciju SAD da obustavi sprovođenje tog programa, preneo je AP. "Ovoj gnusnoj osobi nikada nije trebao da bude dozvoljen ulazak u našu zemlju", navela je Noem, govoreći o osumnjičenom,
