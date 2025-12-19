Amerika privremeno ukida zelenu kartu

BBC News pre 1 sat | Sofija Fereira Santos

EPA/Shutterstock

Američki predsednik Donald Tramp suspendovao je program lutrije za zelene karte posle masovne pucnjave na Univerzitetu Braun, kada je dvoje studenata ubijeno.

Osumnjičeni Portugalac, pronađen mrtav 18. decembra, ušao je u zemlju putem programa za imigrantske vize (DV1) za lutriju raznolikosti 2017. godine i dobio zelenu kartu.

Kristi Noem, ministarka za unutrašnju bezbednost je suspendovala ovaj program viza prema Trampovim uputstvima.

Cilj je da se spreči „da ni jedan Amerikanac ne bude oštećen ovim katastrofalnim programom“, rekla je.

Osumnjičeni 48-godišnji Klaudio Neveš Valente je, veruje se, ubio i portugalskog profesora sa Tehnološlog instituta u Masačusetsu 15. decembra, saopštili su zvaničnici.

Program je svake godine omogućavao do 50.000 viza prijavljenim iz zemalja sa niskom stopom imigracije u SAD.

Tramp se „borio da okonča“ ovaj program i 2017. godine kada je ubijeno osmoro u napadu kamionom u Njujorku, napisala je Noem na društvenim mrežama.

Sajfulo Saipov, uzbekistanski državljanin i pristalica Islamske države, koji služi nekoliko doživotnih kazni zatvora za napad, ušao je u SAD upravo preko DV1 programa, ukazala je ministarka.

Nekoliko sati pre njenih objava Portugalac Neveš Valente pronađen je mrtav u skladištu u Salemu u Nju Hempširu.

Imao je ranu od prostrelnog oružja koju je, kako policija veruje, sam sebi naneo.

Video materijali i dojave ljudi pomogle su istražiteljima do dođu do mesta za iznajmljivanje automobila, gde su pronašli ime osumnjičenog.

Potom su ga povezali sa traženim čovekom posle šestodnevne potrage u više država.

Dokazi u obližnjem automobilu podudaraju se sa mestom pucnjave na Univerzitetu Braun u Providensu, rekao je Piter Neronha, generalni tužilac savezne države Roud Ajlenda.

Reuters Klaudio Neves Valente proglašen je glavnim osumnjičenim za masovnu pucnjavu u Univerzitetu Braun

Neveš Valente je od 2000. bio deo Ajvi lige (sportska konferencija koja obuhvata osam najprestižnijih privatnih univerziteta na severoistoku Amerike) i bio je na doktorskim studijama iz fizike, izjavila je Kristina Pakson, predsednica Univerziteta Braun.

Nije imao „nikakvu aktivnu vezu“ sa Braunom, dodala je.

Zvaničnici veruju da je Portugalac 15. decembra pucao i ubio profesora MIT-a Nuna F. Gomeša Lureira (47) u njegovom domu u Bruklinu, na 80 kilometara od Providensa.

Studirali su zajedno na istom univerzitetu u Portugalu krajem 1990-ih, saopštila je policija, dodajući da su slučajevi povezani.

Vozilo osumnjičenog identifikovano je snimcima nadzornih kamera i svedoka sa Univerziteta Braun.

Isti automobil je potom primećen u blizini mesta pucnjave na profesora, dva dana kasnije.

Motivi napada za sada nisu poznati.

U pucnjavi u Univerzitetu Braun u Providensu ubijena su dva studenta, a devet je ranjeno 13. decembra.

Ubijeni su Ela Kuk (19) studentkinja druge godine iz Alabame i brucos Muhamed Aziz Umurzokov (18).

Napadač je otvorio vatru tokom završnih ispita.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.19.2025)