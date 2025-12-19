Vremenska prognoza za Srbiju 19. decembar 2025: pretežno sunčano uz maglu u nižim predelima

Naslovi.ai pre 9 minuta

Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme sa slabim južnim vetrom, uveče magla i niska oblačnost u nižim predelima, temperature od -4 do 13 stepeni.

Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano vreme uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od minus četiri do pet, a najviša dnevna od osam do 13 stepeni. Ujutru će u nižim delovima gradova, poput Beograda i Novog Sada, biti magle, koja će se zadržati i uveče i tokom noći u nižim predelima. RTV RTS Beta

U Vojvodini i nekim kotlinama očekuju se slabije lokalne padavine, magla i mogućnost snega u brdsko-planinskim predelima, dok će u većem delu dana duvati slab do umeren jugoistočni vetar. Prognoze za naredne dane ukazuju na hladnije vreme sa mogućim padavinama i snegom u planinskim predelima. Mondo Šabačke novosti Blic

U subotu se očekuje pretežno sunčano vreme osim u Timočkoj krajini, Bačkoj i Sremu, gde će magla i niska oblačnost ostati duže. U košavskom području vetar će biti slab do umeren, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak. Telegraf NIN Danas