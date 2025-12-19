RHMZ: Sutra ujutro maglovito i oblačno, tokom dana pretežno sunčano

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
RHMZ: Sutra ujutro maglovito i oblačno, tokom dana pretežno sunčano

Sutra ujutro i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka očekuju se magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ).

U ostalim krajevima biće pretežno sunčano vreme, naročito na visokim planinama. U većem delu dana duvaće slab promenljiv vetar, u košavskom području slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od -3 do 5 stepeni, najviša od 5 do 10, u mestima sa dužim zadržavanjem magle biće hladnije s temperaturom oko 2 stepena. Uveče i tokom noći u većini krajeva očekuje se niska oblačnost i magla. U Beogradu
