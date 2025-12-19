Vremenska prognoza Srbije: pretežno sunčano sa maglom u kotlinama, zahlađenje krajem decembra

Naslovi.ai pre 11 minuta

Danas pretežno sunčano uz temperature do 14°C, magla u kotlinama, tokom vikenda stabilno sa maglom i temperaturom do 10 stepeni, zahlađenje od 23. decembra.

Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -4 do 5 stepeni, najviša do 14 stepeni. Ujutru i uveče magla i niska oblačnost u nižim predelima, uključujući Beograd i Novi Sad. RTV Dnevnik Beta

U Vojvodini i kotlinama očekuju se slabije padavine, magla i mogućnost snega u brdskim predelima. Vetar slab do umeren jugoistočni. Prognoze za naredne dane ukazuju na hladnije vreme sa mogućim padavinama i snegom. Mondo Šabačke novosti Blic

Tokom vikenda pretežno sunčano, ali sa maglom ujutru i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka, gde se magla može zadržati duže. Temperatura do 10 stepeni, u Beogradu do 8 stepeni. Telegraf NIN RTS

Od 23. decembra očekuje se promena sinoptičke slike sa češćim tmurnim i maglovitim danima, jače zahlađenje i padavine, uključujući mogućnost snega i u nizijskim predelima. Januar donosi temperature ispod proseka, prema proračunima meteorologa Marka Čubrila. Mondo