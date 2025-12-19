Vremenska prognoza Srbije: pretežno sunčano sa maglom u kotlinama, zahlađenje krajem decembra

Naslovi.ai pre 11 minuta
Vremenska prognoza Srbije: pretežno sunčano sa maglom u kotlinama, zahlađenje krajem decembra

Danas pretežno sunčano uz temperature do 14°C, magla u kotlinama, tokom vikenda stabilno sa maglom i temperaturom do 10 stepeni, zahlađenje od 23. decembra.

Danas u Srbiji pretežno sunčano vreme uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od -4 do 5 stepeni, najviša do 14 stepeni. Ujutru i uveče magla i niska oblačnost u nižim predelima, uključujući Beograd i Novi Sad. RTV Dnevnik Beta

U Vojvodini i kotlinama očekuju se slabije padavine, magla i mogućnost snega u brdskim predelima. Vetar slab do umeren jugoistočni. Prognoze za naredne dane ukazuju na hladnije vreme sa mogućim padavinama i snegom. Mondo Šabačke novosti Blic

Tokom vikenda pretežno sunčano, ali sa maglom ujutru i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka, gde se magla može zadržati duže. Temperatura do 10 stepeni, u Beogradu do 8 stepeni. Telegraf NIN RTS

Od 23. decembra očekuje se promena sinoptičke slike sa češćim tmurnim i maglovitim danima, jače zahlađenje i padavine, uključujući mogućnost snega i u nizijskim predelima. Januar donosi temperature ispod proseka, prema proračunima meteorologa Marka Čubrila. Mondo

Povezane vesti »

Vremenska prognoza 20. decembar 2025.

Vremenska prognoza 20. decembar 2025.

RTS pre 21 minuta
Dolaze minusi, pripremite se, a biće i snega! Javio se RHMZ s najnovijom prognozom: Evo po danima šta nas čeka

Dolaze minusi, pripremite se, a biće i snega! Javio se RHMZ s najnovijom prognozom: Evo po danima šta nas čeka

Dnevnik pre 41 minuta
Narednih dana tmurno i maglovito, poznato kada kreće žestoko zahlađenje: Prognoza Čubrila za naredne dane

Narednih dana tmurno i maglovito, poznato kada kreće žestoko zahlađenje: Prognoza Čubrila za naredne dane

Mondo pre 1 sat
RHMZ: Sutra ujutro maglovito i oblačno, tokom dana pretežno sunčano

RHMZ: Sutra ujutro maglovito i oblačno, tokom dana pretežno sunčano

NIN pre 5 sati
Danas do čak 14 stepeni, a onda sve hladnije, tačno ovog dana i sneg: Za vikend će ova pojava okovati Srbiju, upaljeno…

Danas do čak 14 stepeni, a onda sve hladnije, tačno ovog dana i sneg: Za vikend će ova pojava okovati Srbiju, upaljeno upozorenje

Blic pre 5 sati
Stiže li nam beli Božić? Nova prognoza Marka Čubrila

Stiže li nam beli Božić? Nova prognoza Marka Čubrila

Dnevnik pre 5 sati
Oglasio se RHMZ, uskoro stiže stravični vetar: Detaljna prognoza za naredne dane!

Oglasio se RHMZ, uskoro stiže stravični vetar: Detaljna prognoza za naredne dane!

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadSnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

VJT: TOK nema jasan osnov za istragu snimka Lučić-Miler

VJT: TOK nema jasan osnov za istragu snimka Lučić-Miler

Danas pre 51 minuta
Akademski plenum: SAD poslale jasnu poruku da je aktuelni režim u Srbiji izgubio njihovo poverenje

Akademski plenum: SAD poslale jasnu poruku da je aktuelni režim u Srbiji izgubio njihovo poverenje

Danas pre 16 minuta
Na delu puta gde je ograničenje 100, vozio 200 kilometara na čas: Alkotest pokazao i 1,41 promil

Na delu puta gde je ograničenje 100, vozio 200 kilometara na čas: Alkotest pokazao i 1,41 promil

N1 Info pre 26 minuta
Vremenska prognoza Srbije: pretežno sunčano sa maglom u kotlinama, zahlađenje krajem decembra

Vremenska prognoza Srbije: pretežno sunčano sa maglom u kotlinama, zahlađenje krajem decembra

Naslovi.ai pre 11 minuta
AMSS: Moguće više vanrednih prekida na putevima zbog Nikoljdana i kraja radne nedelje

AMSS: Moguće više vanrednih prekida na putevima zbog Nikoljdana i kraja radne nedelje

N1 Info pre 31 minuta