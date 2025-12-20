S verom u Boga i partiju

Iako navodi da je smisao otkrio u religiji, nakon košarkaške karijere Tomašević je uhlebljenje pronašao pod Vučićevim skutima, a hvalospevi predsedniku povremeno su izgledali kao izlivi verskog fanatika

Iako je mesecima ranije bilo jasno da će proslavljeni košarkaš, Dejan Tomašević, biti novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, jedna činjenica upada u oči. Naime, Tomašević je izabran jednoglasno: svih 59 delegata bilo je za, nije bilo ni uzdržanih ni onih koji su protiv. Još upečatljivije je to što nije imao protivkandidata. Kao u „stara, dobra“ vremena jednopartijskog sistema kada su kadrovi na funkcije dolazili uz maksimu: „Daj jednog, pa da glasamo.“ Može