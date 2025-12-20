S verom u Boga i partiju

Radar pre 52 minuta  |  Zoran Preradović
S verom u Boga i partiju

Iako navodi da je smisao otkrio u religiji, nakon košarkaške karijere Tomašević je uhlebljenje pronašao pod Vučićevim skutima, a hvalospevi predsedniku povremeno su izgledali kao izlivi verskog fanatika

Iako je mesecima ranije bilo jasno da će proslavljeni košarkaš, Dejan Tomašević, biti novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, jedna činjenica upada u oči. Naime, Tomašević je izabran jednoglasno: svih 59 delegata bilo je za, nije bilo ni uzdržanih ni onih koji su protiv. Još upečatljivije je to što nije imao protivkandidata. Kao u „stara, dobra“ vremena jednopartijskog sistema kada su kadrovi na funkcije dolazili uz maksimu: „Daj jednog, pa da glasamo.“ Može
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Veliki sportski uspesi gimnazijalaca u streljaštvu i košarci

Veliki sportski uspesi gimnazijalaca u streljaštvu i košarci

Plus online pre 11 sati
„Sramota je da ovakav čovek bude na čelu Crvene zvezde“: Bivši reprezentativac obećao da će pisati Evroligi i tražiti…

„Sramota je da ovakav čovek bude na čelu Crvene zvezde“: Bivši reprezentativac obećao da će pisati Evroligi i tražiti razrešenje Željka Drčelića sa mesta predsednika

Danas pre 1 dan
Harlem Globetrotters slave 100 godina

Harlem Globetrotters slave 100 godina

Nova ekonomija pre 2 dana
Štimac upozorio Srbiju zbog afere „Generalštab“ VIDEO

Štimac upozorio Srbiju zbog afere „Generalštab“ VIDEO

Nova pre 4 dana
Probudite se uz Euronews Jutro: Kako je protekao prvi ovosezonski košarkaški “večiti derbi” u Evroligi?

Probudite se uz Euronews Jutro: Kako je protekao prvi ovosezonski košarkaški “večiti derbi” u Evroligi?

Euronews pre 7 dana
Novosadski košarkaši sutra protiv Sloge u Kraljevu u KLS: Povrede muče Dimitrijevića

Novosadski košarkaši sutra protiv Sloge u Kraljevu u KLS: Povrede muče Dimitrijevića

Dnevnik pre 7 dana
Zašto sportovi u kojima imamo vrhunske rezultate ne donose novac

Zašto sportovi u kojima imamo vrhunske rezultate ne donose novac

Blic pre 7 dana

Ključne reči

KošarkaDejan Tomašević

Društvo, najnovije vesti »

Jedinica za uterivanje straha

Jedinica za uterivanje straha

Radar pre 52 minuta
S verom u Boga i partiju

S verom u Boga i partiju

Radar pre 52 minuta
Danas kviz specijal: 15 jezičkih nedoumica – proverite svoje znanje

Danas kviz specijal: 15 jezičkih nedoumica – proverite svoje znanje

Danas pre 53 minuta
Tri nova člana stigla u beo zoo-vrt: Oglasili se iz uprave, svi mogu pošalju predloge za njihova imena

Tri nova člana stigla u beo zoo-vrt: Oglasili se iz uprave, svi mogu pošalju predloge za njihova imena

Kurir pre 47 minuta
Posle migrantskog pakla u detinjstvu, danas jedan od najuspešnijih advokata u Americi

Posle migrantskog pakla u detinjstvu, danas jedan od najuspešnijih advokata u Americi

Danas pre 1 sat