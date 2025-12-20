Tri nova člana stigla u beo zoo-vrt: Oglasili se iz uprave, svi mogu pošalju predloge za njihova imena

Tri sestre medvedice stigle su u Beogradski zoološki vrt iz prihvatilišta za medvede u Mađarskoj.

Transport ovih mrkih medveda trajao je tri dana. Svakog dana stizala je po jedna, uz odgovarajuću veterinarsku i zdravstvenu dokumentaciju, piše RTS. „Kada medved kreća u transport, transport uvek kreće u 6 sati ujutru, a istovar je u 8 sati uveče. Veći deo toga su carinske procedure, carinjena, pregleda pošiljki. To odnese najviše vremena u stvari. Ali sam transport kao takav u širem smislu, zahteva jednu vrlo podrobnu pripremu. Mi smo se za ove medvede