Tri medvedice stigle u Beo zoo-vrt: Svi pozvani da kumuju i pošalju predloge za njihova imena
Danas pre 2 sata | RTS
Beo-zoo-vrt je dobio tri nova stanovnika. Tri sestre mrke medvedice doselila su se iz Mađarske da ovde ostanu. Pošto nemaju imena, svi su pozvani da pošalju svoje predloge i postanu kumovi. Tri sestre medvedice stigle su u Beogradski zoološki vrt iz prihvatilišta za medvede u Mađarskoj. Transport ovih mrkih medveda trajao je tri dana. Svakog dana stizala je po jedna, uz odgovarajuću veterinarsku i zdravstvenu dokumentaciju, piše RTS. „Kada medved kreća u transport,