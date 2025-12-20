Vremeplov: Slobodan Milošević izabran za predsednika Srbije

RTV pre 40 minuta  |  Tanjug
Vremeplov: Slobodan Milošević izabran za predsednika Srbije

NOVI SAD - Na današnji dan 1992. godine, na prvim višestranačkim izborima u SRJ, za predsednika Srbije izabran je Slobodan Milošević, a u Crnoj Gori najviše glasova dobili su Momir Bulatović i Branko Kostić, da bi u drugom krugu pobedio Bulatović.

Danas je petak, 20. decembar 2025 godine. Do kraja godine ima 11 dana. 1355 - Umro je srpski car Stefan Dušan, sin kralja Stefana Dečanskog, kralj Srbije od 1331. do 1346, kada je u Skoplju krunisan za cara Srba i Grka. Uz kralja Milutina najveći vladar dinastije Nemanjić. Pobedom nad Bugarima u bici kod Velbužda (danas Ćustendil) 1330. obezbedio je premoć Srbije na Jugoistoku Evrope. Godinu dana kasnije uz pomoć vlastele zbacio je oca i krunisao se za kralja.
