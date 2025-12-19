Zašto zimi trošimo više goriva nego leti

Odavno sam primetio da zimi češće sipam gorivo nego leti i verovao sam da je razlog jasan.

Po kiši, hladnoći i snegu manje pešačim i vozim bicikl, pa gotovo svaki izlazak iz kuće znači i ulazak u automobil. Međutim, nedavno sam saznao da nije sve do mene. Prosečan automobil više goriva troši zimi nego leti, čak i kad prelazimo isti broj kilometara - razlika je oko 15 odsto ukoliko vozite na minus sedam i na 25 stepeni Celzijusa, ustanovili su u američkom Ministarstvu energetike. Kada vozimo po gradu, često krećemo i stajemo, i to činimo na kratkim