Bugarska je muka pregolema

Lepo je kad može da se konstatuje kako je neka vlada ustuknula pred gnevom građana. Ali da su se birači prošle godine potrudili da u iole pristojnom broju izađu na izbore, i da ne prepuštaju opet kormilo stranci Bojka Borisova, možda zemlja danas ne bi bila tu gde je

Da li su balkanski narodi, ili barem neki od njih, osuđeni na to da se stalno vrte ukrug i prave iste greške? U slučaju najmanje polovine državica nastalih raspadom Jugoslavije odgovor je, razume se, kategorično „da“. Ali stvari evidentno već dugo ne idu u pravom smeru ni u Bugarskoj, za koju bi, makar na osnovu formalnih parametara – članica Evropske unije, NATO, Šengenske zone, od prvog dana naredne godine i evrozone – trebalo da važi kako je iz tog vrzinog kola