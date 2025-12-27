Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

BBC News pre 33 minuta

EPA/Shutterstock Ukrajinski predsednik se poslednji put sastao sa predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući u oktobru.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da će se sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na Floridi, dok pregovori o okončanju rata i dalje traju.

Zelenski je istakao da želi da se posveti mirovnom planu uz posredovanju Amerike, kao i na posebne predloge vezane za američke bezbednosne garancije.

Jedan visoki ruski zvaničnik ocenio je da se taj plan „radikalno razlikuje“ od onog o kojem Rusija pregovara sa SAD.

Kremlj se još nije oglasio povodom ponude Zelenskog da Ukrajina povuče trupe iz istočnog Donbasa, ukoliko se i Rusija povuče.

Zelenski se ove godine nekoliko puta sastao sa Trampom, pošto je njihov prvi susret u Beloj kući u februaru završio u neprijateljskom nadvikivanju.

Njihov poslednji sastanak u oktobru protekao je znatno prijateljskije.

Potvrda o planiranim pregovorima na najvišem nivou stigla je pošto je ukrajinski predsednik rekao da je na Božić sat vremena telefonom razgovarao sa Trampovim glavnim pregovaračima, specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom Džaredom Kušnerom.

Zelenski je naveo da je najnovija runda pregovora donela „nove ideje“ o okončanju rata i opisao razgovor kao „zaista dobar“.

Bela kuća je predložila uspostavljanje demilitarizovane zone u istočnoj Ukrajini, gde bi obe strane pristale da ne raspoređuju trupe - kompromis koji bi izbegao rešavanje dugogodišnjeg pitanja zakonskog vlasništva nad spornim teritorijama.

Napad na Kijev tokom noći, ima povređenih

Tokom noći povređeno je najmanje petoro ljudi u novom talasu ruskih vazdušnih napada, saopštio je Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva.

Napadi su nastavljeni i dan kasnije, a iz ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva upozoravaju da pretnja od dronova i raketa važi za čitavu zemlju.

Moskva trenutno kontroliše oko 75 odsto regiona Donjeck i gotovo 99 odsto susednog Luganska, oblasti koje se zajedno nazivaju Donbas.

Ukraine's state emergencies service DSNS Kuća pogođena u Kijevu tokom noći nakon ruskog vazdušnog napada

Saradnici Vladimira Putina nastavili su telefonske pregovore sa američkim zvaničnicima, pošto se Kiril Dmitrijev, izaslanik iz Kremlja vratio sa sastanka na Floridi.

Sergej Rjabkov, zamenik ruskog ministra spoljnih poslova ocenio je pozitivno najnovije događaje, ali je optužio Ukrajinu da pokušava da „sabotira“ pregovore o američkom mirovnom planu.

„U našim sećanjima dan 25. december 2025. će ostati kao prekretnica, kada smo zaista došli blizu rešenja", rekao je Rjabkov.

Napomenuo je postizanje sporazuma „zavisi od rada i političke volje druge strane".

