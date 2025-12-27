BBC vesti na srpskom

Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

Ukrajinski predsednik izjavio je da će se sastati sa američkim kolegom na Floridi, dok gradonačelnik Kijeva saopštava da je Rusija izvela nove vazdušne napade na glavni grad.

BBC News pre 33 minuta
Zelenski i Donald Tramp u Ovalnom kabinetu
EPA/Shutterstock
Ukrajinski predsednik se poslednji put sastao sa predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući u oktobru.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da će se sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na Floridi, dok pregovori o okončanju rata i dalje traju.

Zelenski je istakao da želi da se posveti mirovnom planu uz posredovanju Amerike, kao i na posebne predloge vezane za američke bezbednosne garancije.

Jedan visoki ruski zvaničnik ocenio je da se taj plan „radikalno razlikuje“ od onog o kojem Rusija pregovara sa SAD.

Kremlj se još nije oglasio povodom ponude Zelenskog da Ukrajina povuče trupe iz istočnog Donbasa, ukoliko se i Rusija povuče.

Zelenski se ove godine nekoliko puta sastao sa Trampom, pošto je njihov prvi susret u Beloj kući u februaru završio u neprijateljskom nadvikivanju.

Njihov poslednji sastanak u oktobru protekao je znatno prijateljskije.

Potvrda o planiranim pregovorima na najvišem nivou stigla je pošto je ukrajinski predsednik rekao da je na Božić sat vremena telefonom razgovarao sa Trampovim glavnim pregovaračima, specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom Džaredom Kušnerom.

Zelenski je naveo da je najnovija runda pregovora donela „nove ideje“ o okončanju rata i opisao razgovor kao „zaista dobar“.

Bela kuća je predložila uspostavljanje demilitarizovane zone u istočnoj Ukrajini, gde bi obe strane pristale da ne raspoređuju trupe - kompromis koji bi izbegao rešavanje dugogodišnjeg pitanja zakonskog vlasništva nad spornim teritorijama.

Napad na Kijev tokom noći, ima povređenih

Tokom noći povređeno je najmanje petoro ljudi u novom talasu ruskih vazdušnih napada, saopštio je Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva.

Napadi su nastavljeni i dan kasnije, a iz ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva upozoravaju da pretnja od dronova i raketa važi za čitavu zemlju.

Moskva trenutno kontroliše oko 75 odsto regiona Donjeck i gotovo 99 odsto susednog Luganska, oblasti koje se zajedno nazivaju Donbas.

Kuća gori u Kijevu posle ruskog vazdušnog napada. 27. decembar 2025.
Ukraine's state emergencies service DSNS
Kuća pogođena u Kijevu tokom noći nakon ruskog vazdušnog napada

Saradnici Vladimira Putina nastavili su telefonske pregovore sa američkim zvaničnicima, pošto se Kiril Dmitrijev, izaslanik iz Kremlja vratio sa sastanka na Floridi.

Sergej Rjabkov, zamenik ruskog ministra spoljnih poslova ocenio je pozitivno najnovije događaje, ali je optužio Ukrajinu da pokušava da „sabotira“ pregovore o američkom mirovnom planu.

„U našim sećanjima dan 25. december 2025. će ostati kao prekretnica, kada smo zaista došli blizu rešenja", rekao je Rjabkov.

Napomenuo je postizanje sporazuma „zavisi od rada i političke volje druge strane".

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.27.2025)

BBC News
Trudnička hiperemeza, iscrpljujuće stanje koje trudnoću pretvara u borbu za život

Trudnička hiperemeza, iscrpljujuće stanje koje trudnoću pretvara u borbu za život

BBC News pre 2 sata
Mogu li razglednice da prežive u eri telefona

Mogu li razglednice da prežive u eri telefona

BBC News pre 2 sata
Spotify Wrapped: Ceo svet sluša Bed Banija, a vi?

Spotify Wrapped: Ceo svet sluša Bed Banija, a vi?

BBC News pre 3 sata
Jesu li hrišćani progonjeni u Nigeriji kao što tvrdi Tramp

Jesu li hrišćani progonjeni u Nigeriji kao što tvrdi Tramp

BBC News pre 17 satijoš 1 povezana
Studentu Bogdanu Jovičiću ukinut kućni pritvor mesecima od hapšenja

Studentu Bogdanu Jovičiću ukinut kućni pritvor mesecima od hapšenja

BBC News pre 20 sati
BBC News

Povezane vesti »

Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

Radio 021 pre 23 minuta
Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

Južne vesti pre 33 minuta
Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

Danas pre 33 minuta
Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

NIN pre 22 minuta
Zelenski spreman da raspiše referendum o Trampovom planu za okončanje rata

Zelenski spreman da raspiše referendum o Trampovom planu za okončanje rata

NIN pre 1 sat
"Istina je!" Zelenski otkrio o čemu će razgovarati sa Trampom: Sprema se obrt na Floridi?!

"Istina je!" Zelenski otkrio o čemu će razgovarati sa Trampom: Sprema se obrt na Floridi?!

Blic pre 15 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom

BBC News pre 33 minuta
Poljska ponovno otvorila aerodrome nakon ruskih napada na Ukrajinu

Poljska ponovno otvorila aerodrome nakon ruskih napada na Ukrajinu

RTV pre 33 minuta
Jedna osoba poginula, trećina Kijeva bez grejanja nakon ruskog napada, raste broj povređenih

Jedna osoba poginula, trećina Kijeva bez grejanja nakon ruskog napada, raste broj povređenih

RTV pre 33 minuta
Muškarac uhapšen u Crnoj Gori zbog ratnih zločina: Po hrvatskoj poternici, očekuje se izručenje

Muškarac uhapšen u Crnoj Gori zbog ratnih zločina: Po hrvatskoj poternici, očekuje se izručenje

Radio 021 pre 38 minuta
Borba protiv ID ili nešto drugo – kako je američki projektil iznenadio meštane jednog nigerijskog sela

Borba protiv ID ili nešto drugo – kako je američki projektil iznenadio meštane jednog nigerijskog sela

RTS pre 38 minuta