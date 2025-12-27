Sastanak Zelenskog i Trampa: Razgovori o završetku rata s Rusijom
Ukrajinski predsednik izjavio je da će se sastati sa američkim kolegom na Floridi, dok gradonačelnik Kijeva saopštava da je Rusija izvela nove vazdušne napade na glavni grad.
Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski rekao je da će se sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na Floridi, dok pregovori o okončanju rata i dalje traju.
Zelenski je istakao da želi da se posveti mirovnom planu uz posredovanju Amerike, kao i na posebne predloge vezane za američke bezbednosne garancije.
Jedan visoki ruski zvaničnik ocenio je da se taj plan „radikalno razlikuje“ od onog o kojem Rusija pregovara sa SAD.
Kremlj se još nije oglasio povodom ponude Zelenskog da Ukrajina povuče trupe iz istočnog Donbasa, ukoliko se i Rusija povuče.
Zelenski se ove godine nekoliko puta sastao sa Trampom, pošto je njihov prvi susret u Beloj kući u februaru završio u neprijateljskom nadvikivanju.
Njihov poslednji sastanak u oktobru protekao je znatno prijateljskije.
Potvrda o planiranim pregovorima na najvišem nivou stigla je pošto je ukrajinski predsednik rekao da je na Božić sat vremena telefonom razgovarao sa Trampovim glavnim pregovaračima, specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom Džaredom Kušnerom.
Zelenski je naveo da je najnovija runda pregovora donela „nove ideje“ o okončanju rata i opisao razgovor kao „zaista dobar“.
Bela kuća je predložila uspostavljanje demilitarizovane zone u istočnoj Ukrajini, gde bi obe strane pristale da ne raspoređuju trupe - kompromis koji bi izbegao rešavanje dugogodišnjeg pitanja zakonskog vlasništva nad spornim teritorijama.
- Ukrajina izgubila grad Siversk na istoku
- EU odobrila zajam Kijevu od 90 milijardi evra, neće koristiti rusku imovinu
- Trampova nova bezbednosna strategija nagoveštava radikalni zaokret američke spoljne politike
Napad na Kijev tokom noći, ima povređenih
Tokom noći povređeno je najmanje petoro ljudi u novom talasu ruskih vazdušnih napada, saopštio je Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva.
Napadi su nastavljeni i dan kasnije, a iz ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva upozoravaju da pretnja od dronova i raketa važi za čitavu zemlju.
Moskva trenutno kontroliše oko 75 odsto regiona Donjeck i gotovo 99 odsto susednog Luganska, oblasti koje se zajedno nazivaju Donbas.
Saradnici Vladimira Putina nastavili su telefonske pregovore sa američkim zvaničnicima, pošto se Kiril Dmitrijev, izaslanik iz Kremlja vratio sa sastanka na Floridi.
Sergej Rjabkov, zamenik ruskog ministra spoljnih poslova ocenio je pozitivno najnovije događaje, ali je optužio Ukrajinu da pokušava da „sabotira“ pregovore o američkom mirovnom planu.
„U našim sećanjima dan 25. december 2025. će ostati kao prekretnica, kada smo zaista došli blizu rešenja", rekao je Rjabkov.
Napomenuo je postizanje sporazuma „zavisi od rada i političke volje druge strane".
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
- Šta bi moglo da zaustavi Putinovo ratovanje u Ukrajini
- Mirovni pregovori o Ukrajini: Ključna pitanja bez odgovora
- Mirovni plan(ovi), Krim i izbori: Šta o svemu kaže predsednik Ukrajine
- Rusija će uzeti ceo Donbas od Ukrajine - milom ili silom, kaže Putin
(BBC News, 12.27.2025)