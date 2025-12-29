Balalajka je zasvirala, Tramp zaigrao, Zelenski - u šoku! Ove trenutke sa sudbonosnog sastanka su želeli da sakriju, ali kamere su sve zabeležile

Blic pre 13 minuta
Balalajka je zasvirala, Tramp zaigrao, Zelenski - u šoku! Ove trenutke sa sudbonosnog sastanka su želeli da sakriju, ali…
Razmatranje uključivanja Evrope u bezbednosne mere izaziva zabrinutost zbog potencijalne reakcije Rusije Ukrajina i Evropa su predstavile revidiran mirovni plan sa konsolidovanim prioritetima Sastanak američkog i ukrajinskog predsednika - Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog u Mar-a-Lagu nije suštinski pomerio pregovore sa mrtve tačke, ali je doneo nekoliko značajnih pouka i, što je važno, nije došlo do svađe poput one čuvene iz Ovalnog kabineta u februaru. To što
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Lavrov: Napadnuta Putinova rezidencija, PVO neutralisala 91 ukrajinski dron; Zelenski odbacuje optužbe

Lavrov: Napadnuta Putinova rezidencija, PVO neutralisala 91 ukrajinski dron; Zelenski odbacuje optužbe

RTS pre 8 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Putin obavestio Trampa o napadu na njegovu rezidenciju, predsednik SAD bio šokiran

uživo RAT U UKRAJINI Putin obavestio Trampa o napadu na njegovu rezidenciju, predsednik SAD bio šokiran

Euronews pre 2 sata
UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Tramp potvrdio bezbednosne garancije i ekonomski paket za Ukrajinu; Putin obavestio Trampa o…

UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Tramp potvrdio bezbednosne garancije i ekonomski paket za Ukrajinu; Putin obavestio Trampa o napadu na njegovu rezidenciju

RTV pre 2 sata
Putin se obratio sa jasnom porukom: Ratni ciljevi se ne menjaju VIDEO

Putin se obratio sa jasnom porukom: Ratni ciljevi se ne menjaju VIDEO

B92 pre 3 sata
Zelenski i Tramp razgovarali tri sata: Mir bliži, ali Donbas i dalje kamen spoticanja

Zelenski i Tramp razgovarali tri sata: Mir bliži, ali Donbas i dalje kamen spoticanja

Euronews pre 4 sati
Ruska vojska izvela 40 udara na naselja u Sumiju. Oštećeni kamion, stambene zgrade, ima povređenih.

Ruska vojska izvela 40 udara na naselja u Sumiju. Oštećeni kamion, stambene zgrade, ima povređenih.

Blic pre 4 sati
Čim se završio sastanak sa Trampom, Zelenski je objavio ovu poruku na Telegramu

Čim se završio sastanak sa Trampom, Zelenski je objavio ovu poruku na Telegramu

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

„Učinite rađanje ponovo velikim“: Kako su kineske vlasti upale u zamku

„Učinite rađanje ponovo velikim“: Kako su kineske vlasti upale u zamku

Danas pre 59 minuta
Zelenski demantovao da je Ukrajina napala Putinovu rezidenciju

Zelenski demantovao da je Ukrajina napala Putinovu rezidenciju

Danas pre 28 minuta
Napad dronovima na Putinovu rezidenciju i reakcije međunarodne zajednice

Napad dronovima na Putinovu rezidenciju i reakcije međunarodne zajednice

Naslovi.ai pre 9 minuta
Hrvatska: Poslati prvi pozivi budućim regrutima na zdravstvene preglede

Hrvatska: Poslati prvi pozivi budućim regrutima na zdravstvene preglede

Radio 021 pre 3 minuta
Tramp o napadu na rezidenciju ruskog predsednika: Evo zašto sam zaustavio Tomahavke — veoma sam ljut

Tramp o napadu na rezidenciju ruskog predsednika: Evo zašto sam zaustavio Tomahavke — veoma sam ljut

Sputnik pre 8 minuta