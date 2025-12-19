Pančevo: Zaraženo meso završilo u prodaji, ugrozili zdravlje 18 osoba

Veterinar i vlasnik veterinarske ambulante, kao i vlasnik poljoprivrednog gazdinstva, obojica iz Pančeva, uhapšeni su zbog sumnje da su omogućili stavljanje u promet mesa zaraženog trihinelozom.

Dva muškarca uhapšena su zbog sumnje da su stavili u promet meso zaraženo trihinelozom i da su na taj način ugrozili zdravlje, zasad, 18 osoba. Veterinar se tereti za krivično delo nesavesno vršenje pregleda životnih namirnica, a vlasnik poljoprivrednog gazdinstva za krivično delo proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda. "Sumnja se da je M. S, u svojstvu veterinara, ali bez propisane licence, krajem novembra, u svojoj veterinarskoj ambulanti izvrši