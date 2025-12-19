Stojaković: Veoma je prijatno raditi kada si prvi na tabeli, ništa bez navijača

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković rekao je pred poslednju utakmicu jesenjeg dela sezone protiv IMT-a da je veoma prijatno raditi u atmosferi kada si prvi na tabeli. Istakao je da je IMT tim koji ima i mlade i iskusne igrače.

Partizan će u subotu od 18.00 časova igrati u Loznici protiv ekipe IMT-a u meču 20. kola Superlige Srbije, što će za crno-bele biti poslednja utakmica u 2025. godini. "Na početku da čestitam praznik Svetog Nikolu, dosta ljudi slavi i zahvalio bih navijačima Partizana na prošlonedeljnoj poseti. Na krilima njihovog navijanja došli smo do značajne pobede. Nosili su nas tokom cele utakmice i hvala im mnogo na tome. Bez njih ništa. Na inicijativu igrača klub je odlučio