Zvezda vodi protiv Virtusa, Kvinsi Miler bodri crveno-bele u "Areni"

Košarkaši Crvene u "Beogradskoj areni" protiv ekipe Virtusa igraju utakmicu 17. kola Evrolige. Tok meča iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

19' Domaćin uspeva da održi prednost - 45:40 Uspevaju da održavaju dva koša prednosti košarkaši Saše Obradovića. Dosta brz ritam na obe strane, hrabri što Zvezda uspeva da diktira tempo i da dolazi do poena posle izgrađenih napada. Domaćin je igrao sa dosta kontakta u odbrani, pa je veliki broj poena Virtus postigao sa linije slobodnih bacanja. 17' Miler-Mekintajer ubrzava igru - 38:35 Reprezentativac Bugarske napao je obruč u poslednjih nekoliko napada i to Zvezdi