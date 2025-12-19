Zvezda vodi protiv Virtusa, Kvinsi Miler bodri crveno-bele u "Areni"

RTS pre 19 minuta
Zvezda vodi protiv Virtusa, Kvinsi Miler bodri crveno-bele u "Areni"

Košarkaši Crvene u "Beogradskoj areni" protiv ekipe Virtusa igraju utakmicu 17. kola Evrolige. Tok meča iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

19' Domaćin uspeva da održi prednost - 45:40 Uspevaju da održavaju dva koša prednosti košarkaši Saše Obradovića. Dosta brz ritam na obe strane, hrabri što Zvezda uspeva da diktira tempo i da dolazi do poena posle izgrađenih napada. Domaćin je igrao sa dosta kontakta u odbrani, pa je veliki broj poena Virtus postigao sa linije slobodnih bacanja. 17' Miler-Mekintajer ubrzava igru - 38:35 Reprezentativac Bugarske napao je obruč u poslednjih nekoliko napada i to Zvezdi
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Zamalo najubedljiviji poraz: Partizan bio na korak da obori neslavan rekord!

Zamalo najubedljiviji poraz: Partizan bio na korak da obori neslavan rekord!

Hot sport pre 19 minuta
Trener partizana izuzetno uzdrman: Bolje da ne kažem više ništa, ovo je neprihvatljivo!

Trener partizana izuzetno uzdrman: Bolje da ne kažem više ništa, ovo je neprihvatljivo!

Hot sport pre 39 minuta
(Poluvreme) kodi se vratio u ritam: Velika borba između Crvene zvezde i Virtusa!

(Poluvreme) kodi se vratio u ritam: Velika borba između Crvene zvezde i Virtusa!

Hot sport pre 14 minuta
Drugi najteži poraz u istoriji Partizana: Grobari pamte bruku protiv braće, ali ovako nešto se nikada nije desilo

Drugi najteži poraz u istoriji Partizana: Grobari pamte bruku protiv braće, ali ovako nešto se nikada nije desilo

Kurir pre 29 minuta
"Bolje da ne kažem šta je ovo bilo": Očokoljić posle bruke Partizana najavio razgovore sa upravom kluba

"Bolje da ne kažem šta je ovo bilo": Očokoljić posle bruke Partizana najavio razgovore sa upravom kluba

Mondo pre 44 minuta
Uživo: Zvezda ispustila dvocifrenu prednost i gubi u Areni

Uživo: Zvezda ispustila dvocifrenu prednost i gubi u Areni

Sputnik pre 18 minuta
Trener Partizana surov posle debakla u Litvaniji: Ovo večeras... bolje da ne kažem...

Trener Partizana surov posle debakla u Litvaniji: Ovo večeras... bolje da ne kažem...

Kurir pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBugarskaBeogradska ArenaBolonjaEvroligaTwitterDejan DavidovacSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Drugi najteži poraz Partizana u istoriji u Evroligi

Drugi najteži poraz Partizana u istoriji u Evroligi

Danas pre 24 minuta
Katastrofa Partizana u Litvaniji, Žalgiris održao čas košarke

Katastrofa Partizana u Litvaniji, Žalgiris održao čas košarke

Danas pre 1 sat
Sten Vavrinka najavio završetak bogate teniske karijere

Sten Vavrinka najavio završetak bogate teniske karijere

Danas pre 2 sata
Nikola Jokić i dalje na vrhu MVP liste u NBA ligi

Nikola Jokić i dalje na vrhu MVP liste u NBA ligi

Danas pre 3 sata
Katastrofa Partizana u Kaunasu, Žalgiris sa plus 41 pobedio crno-bele

Katastrofa Partizana u Kaunasu, Žalgiris sa plus 41 pobedio crno-bele

RTS pre 54 minuta