U Srbiji pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano vreme uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar, dok se uveče i tokom noći u nižim predelima očekuju niska oblačnost i magla, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža dnevna temperatura biće od minus četiri do pet, a najviša od osam do 13 stepeni. U Novom Sadu će ujutru u pojnedinim delovima grada biti magla, dok će tokom dana biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 12 stepeni. U narednih nedelju dana očekuje se hladnije vreme, od srede u nižim predelima sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim sa snegom.