Sukob u Ukrajini je počeo državnim udarom u Kijevu, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na početku godišnje konferencije za medije.

„Podsetiću kako je sve počelo. Počelo je državnim udarom u Ukrajini 2014. godine i obmanom o mogućnosti rešenja svih problema mirnim putem kao rezultata Minskih sporazuma“, rekao je Putin. On je dodao da je 2022. godine, kada je sve dostiglo tačku preloma, kada je kijevski režim pokrenuo rat u Donbasu, Rusija naglasila da će biti primorana da prizna LNR i DNR. Ukrajinske vlasti su tada odbile da povuku svoje trupe, a potom su odbile da sprovedu Istanbulske