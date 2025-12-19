Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija

N1 Info pre 5 sati  |  Beta
Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija

Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi.

Cilj je, kako su naveli u saopštenju, sprečavanje širenja respiratornih infekcija. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je ranije da je tokom prethodne nedelje registrovan 15.691 slučaj obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je porast od 15 odsto u odnosu na nedelju pre toga. U istom periodu, zabeleženo je 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu, odnosno 36 odsto više u odnosu na nedelju dana ranije. "Еpidеmiоlоšкi
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Na VMA i UKC Kragujevac zabranjene posete zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija

Na VMA i UKC Kragujevac zabranjene posete zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija

RTS pre 1 sat
Zabranjene posete pacijentima na VMA da bi se sprečilo širenje respiratornih infekcija

Zabranjene posete pacijentima na VMA da bi se sprečilo širenje respiratornih infekcija

Newsmax Balkans pre 3 sata
Dva smrtna slučaja i hiljade obolelih: Alarm u Hrvatskoj zbog gripa

Dva smrtna slučaja i hiljade obolelih: Alarm u Hrvatskoj zbog gripa

B92 pre 2 sata
Zabranjene posete na VMA zbog moguće zaraze

Zabranjene posete na VMA zbog moguće zaraze

B92 pre 3 sata
Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija

Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija

Sputnik pre 4 sati
Zabranjene posete na VMA! Oglasili se iz bolnice: Ovo je razlog!

Zabranjene posete na VMA! Oglasili se iz bolnice: Ovo je razlog!

Alo pre 4 sati
Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija

Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Milan JovanovićVMA

Svet, najnovije vesti »

Tajvan: U napadu nožem i dimnom bombom poginulo troje ljudi

Tajvan: U napadu nožem i dimnom bombom poginulo troje ljudi

Danas pre 16 minuta
Grčke vlasti otkrile lanac šverca kokaina, četiri tone zaplenjene na brodu na Atlantiku

Grčke vlasti otkrile lanac šverca kokaina, četiri tone zaplenjene na brodu na Atlantiku

Danas pre 1 minut
UKRAJINSKA KRIZA: EU odlučila – Ukrajini 90 milijardi evra; Kijev: Pogođen ruski tanker u Sredozemnom moru

UKRAJINSKA KRIZA: EU odlučila – Ukrajini 90 milijardi evra; Kijev: Pogođen ruski tanker u Sredozemnom moru

RTV pre 26 minuta
Rubio: Postignut napredak u pregovorima o Ukrajini, ostalo još mnogo toga da se uradi

Rubio: Postignut napredak u pregovorima o Ukrajini, ostalo još mnogo toga da se uradi

RTV pre 1 minut
Makron: Odloženo potpisivanje sporazuma EU-Merkosur; protesti širom Francuske

Makron: Odloženo potpisivanje sporazuma EU-Merkosur; protesti širom Francuske

RTV pre 16 minuta