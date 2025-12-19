Na VMA zabranjene posete pacijentima zbog sprečavanja širenja respiratornih infekcija

Vojnomedicinska akademija (VMA) saopštila je da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi.

Kako je saopšteno, ta odluka je doneta u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone. Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje