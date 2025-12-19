Dva smrtna slučaja i hiljade obolelih: Alarm u Hrvatskoj zbog gripa

Broj obolelih od gripa u Hrvatskoj brzo raste, a potvrđena su dva smrtna slučaja povezana sa gripom i njegovim komplikacijama, saopštio je danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

"Broj prijava raste neobično brzo u poslednje tri nedelje, što je posledica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. U poslednjoj nedelji novembra prijavljen je 1.271 slučaj, u prvoj nedelji decembra zabeleženo je 3.383 nova slučaja, a samo prošle nedelje 7.251 novi slučaj", navodi se u saopštenju. Do prošle nedelje primljeno je ukupno 14.342 prijave obolelih od gripa u Hrvatskoj, prenosi Hina. Najveći broj zaraženih je među decom predškolskog i školskog