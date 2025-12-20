Međunarodni dan ljudske solidarnosti

RTV pre 54 minuta  |  Tanjug
Međunarodni dan ljudske solidarnosti

BEOGRAD - Međunarodni dan ljudske solidarnosti obeležava se danas, a Ujedinjene nacije navode da je upravo taj dan prilika da se ponovo potvrdi da "naša zajednička budućnost zavisi od toga koliko dobro umemo da delujemo zajedno".

UN u objavi na svom sajtu navode da je solidarnost utkana u Povelju Ujedinjenih nacija i u svakodnevni rad Organizacije - povezujući države i zajednice u unapređenju mira, ljudskih prava i društvenog i ekonomskog razvoja. Podsećaju na agendu za održivi razvoj 2030, koja je usredsređena na ljude i planetu, zasniva se na ljudskim pravima i podržana je globalnim partnerstvom odlučnim da okonča siromaštvo i smanji nejednakosti. "Međunarodni dan ljudske solidarnosti
Otvori na rtv.rs

UN »

Gutereš osudio hapšenje zaposlenih UN u Jemenu: Pozvao Hute da ih hitno oslobode

Gutereš osudio hapšenje zaposlenih UN u Jemenu: Pozvao Hute da ih hitno oslobode

Kurir pre 1 sat
Opasan presedan, krši se Povelja UN! MSP Srbije najoštrije osuđuje odluku Bahama da priznaju tzv. Kosovo

Opasan presedan, krši se Povelja UN! MSP Srbije najoštrije osuđuje odluku Bahama da priznaju tzv. Kosovo

Dnevnik pre 7 sati
Ekspertkinja UN pozdravila povlačenje projekta rušenja Generalštaba

Ekspertkinja UN pozdravila povlačenje projekta rušenja Generalštaba

Nedeljnik pre 1 dan
Izvestiteljka UN o Generalštabu: Investitori da izbegavaju projekte koji ne poštuju vladavinu prava

Izvestiteljka UN o Generalštabu: Investitori da izbegavaju projekte koji ne poštuju vladavinu prava

Radio 021 pre 4 sati
Specijalna izvestiteljka UN za kuturna prava pozdravila povlačenje projekta rušenja Generalštaba

Specijalna izvestiteljka UN za kuturna prava pozdravila povlačenje projekta rušenja Generalštaba

Danas pre 8 sati
Ekspertkinja UN pozdravila povlačenje projekta rušenja Generalštaba

Ekspertkinja UN pozdravila povlačenje projekta rušenja Generalštaba

Beta pre 9 sati
Ekspertkinja UN pozdravila povlačenje projekta rušenja Generalštaba

Ekspertkinja UN pozdravila povlačenje projekta rušenja Generalštaba

Serbian News Media pre 9 sati
UN »

Ključne reči

UN

Svet, najnovije vesti »

Misteriozni pad drona u Turskoj i dalje pod velom tajne: vlast pokrenula istragu

Misteriozni pad drona u Turskoj i dalje pod velom tajne: vlast pokrenula istragu

Kurir pre 19 minuta
Australija isporučila poslednje tenkove M1A1 Abrams Ukrajini

Australija isporučila poslednje tenkove M1A1 Abrams Ukrajini

Politika pre 19 minuta
Ukrajina završila pripreme za otvaranje svih pregovaračkih klastera o pristupanju EU

Ukrajina završila pripreme za otvaranje svih pregovaračkih klastera o pristupanju EU

Politika pre 4 minuta
Međunarodni dan ljudske solidarnosti

Međunarodni dan ljudske solidarnosti

RTV pre 54 minuta
Amerika napala Siriju: SAD izvele udare na više ciljeva, odmazda zbog ubistva vojnika

Amerika napala Siriju: SAD izvele udare na više ciljeva, odmazda zbog ubistva vojnika

Kurir pre 1 sat