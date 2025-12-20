BEOGRAD - Međunarodni dan ljudske solidarnosti obeležava se danas, a Ujedinjene nacije navode da je upravo taj dan prilika da se ponovo potvrdi da "naša zajednička budućnost zavisi od toga koliko dobro umemo da delujemo zajedno".

UN u objavi na svom sajtu navode da je solidarnost utkana u Povelju Ujedinjenih nacija i u svakodnevni rad Organizacije - povezujući države i zajednice u unapređenju mira, ljudskih prava i društvenog i ekonomskog razvoja. Podsećaju na agendu za održivi razvoj 2030, koja je usredsređena na ljude i planetu, zasniva se na ljudskim pravima i podržana je globalnim partnerstvom odlučnim da okonča siromaštvo i smanji nejednakosti. "Međunarodni dan ljudske solidarnosti