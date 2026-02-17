Šok otkriće iz slučaja "Petrohan": Procurilo 147 strana tajnog dosijea, iskaz Lolite menja sve - jezivi detalji kobne noći izlaze na videlo, Dejan zanemeo od šoka

Kobnog jutra ona i Dejan su videli kuću u plamenu, a Dejan je bio prestravljen nakon što je pokušao da pronađe prijatelje u objektu Iz svedočenja dece i drugih svedoka proizlazi da unutar grupe nije bilo nasilja, a članovi su opisivani kao 'dobri ljudi' Čak 147 stranica iz spisa predmeta slučaja "Petrohan" dostavljeno je poslanicima u bugarskoj Narodnoj skupštini, a među dokumentima se prvi put nalazi i iskaz supruge Dejana Ilijeva – žene poznate u javnosti kao