Amerika napala Siriju: SAD izvele udare na više ciljeva, odmazda zbog ubistva vojnika

SAD su noćas po srednjeebropskom vremenu izvele veliki napad u Siriji.

Pogođeno je nekoliko meta koje američka vojska povezuje sa grupom islamska država. Ovo je odgovor na nedavni napad na američke trupe u kojem su poginula dva pripadnika vojske. Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je operacija "Hokaj" imala za cilj eliminisanje boraca, infrastrukture i lokacija sa oružjem islamske države Kurir.rs/CNN