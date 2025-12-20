Ranije ove godine, EU Political Report je objavio dva teksta pod uredničkom odgovornošću svog tadašnjeg glavnog urednika, Džejmsa Vilsona, u kojima se tvrdilo da je ruska vlada vršila neprimeren uticaj na gospodina Dragana Šolaka i na informativne kanale koje kontroliše kompanija United Group BV (UG), čiji je gospodin Šolak osnivač i manjinski akcionar. U trenutku kada su ti tekstovi pisani, kako su naveli iz EU Political Report, nisu konsultovali gospodina Šolaka