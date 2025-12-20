Povučeni lažni tekstovi o ruskom uticaju na Dragana Šolaka: Sajt EU Political Report se izvinio

Nova pre 52 minuta  |  Autor: Nova.rs
Povučeni lažni tekstovi o ruskom uticaju na Dragana Šolaka: Sajt EU Political Report se izvinio
Ranije ove godine, EU Political Report je objavio dva teksta pod uredničkom odgovornošću svog tadašnjeg glavnog urednika, Džejmsa Vilsona, u kojima se tvrdilo da je ruska vlada vršila neprimeren uticaj na gospodina Dragana Šolaka i na informativne kanale koje kontroliše kompanija United Group BV (UG), čiji je gospodin Šolak osnivač i manjinski akcionar. U trenutku kada su ti tekstovi pisani, kako su naveli iz EU Political Report, nisu konsultovali gospodina Šolaka
