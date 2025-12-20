SAD napale Siriju nakon udara na američke vojnike za koji Tramp krivi ISIS

Beta pre 53 minuta

Sjedinjene Američke Države (SAD) napale su Siriju kako bi, kako tvrde, "eliminisale" pobunjenike Islamske države (ISIS) i njihova skladišta oružje a time su odgovorile na udar u kom su nedavno ubijena dva američka vojnika i prevodilac.

Američki zvaničnik je izjavio da je sinoćnji napad bio "velikih razmera", kao i da je pogođeno 70 meta u oblastima centralne Sirije koje su, kako se tvrdi, imale infrastrukturu i oružje ISIS, a drugi zvaničnik je potvrdio da Damask može da očekuje još napada.

"Ovo nije početak rata - ovo je objava osvete. SAD pod vođstvom predsednika (Donalda) Trampa, nikada neće oklevati i nikada neće popustiti da brane naš narod", napisao je na društvenim mrežama ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth).

Tramp je najavio "veoma ozbiljnu odmazdu" nakon pucnjave u pustinji u Siriji, za koju je okrivio ISIS i upozorio tu grupu da ponovo ne napada američku vojsku.

"Svi teroristi koji su dovoljno zli da napadaju Amerikance upozoreni su - bićete pogođeni jače nego ikada ako, na bilo koji način, napadnete ili pretite sad", napisao je on na društvenim mrežama.

Tramp je naglasio da se Sirija bori zajedno sa američkom vojskom i rekao da je predsednik Ahmed el-Šara "izuzetno uznemiren ovim napadom", u trenutku kada Vašington proširuje saradnju sa sirijskom vojskom.

Ministarstvo spoljnih poslova Sirije saopštilo je da prošlonedeljni napad na američke vojnike "podvlači hitnu potrebu za jačanjem međunarodne saradnje u borbi protiv terorizma u svim njegovim oblicima", kao i da je Sirija posvećena "borbi protiv ISIS i osiguravanju da nema sigurnih utočišta na sirijskoj teritoriji i da će nastaviti da intenzivira vojne operacije protiv njega gde god predstavlja pretnju".

Sirijska državna televizija prenela je da su u napadu ciljana "skladišta oružja i lokacije koje ISIS koristi kao lansirne tačke za svoje operacije u regionu", kao i da su u njemu pogođena ruralna područja provincija Deir ez-Zor, Raka i Džabal el-Amur.

ISIS je preuzela odgovornost za ranija dva napada na sirijske vojnike. U jednom od njih su ubijena četiri vojnika u provinciji Idlib.

Grupa je u svojim saopštenjima opisala vladu i vojsku pod kontrolom El-Šara kao "otpadnike".

(Beta, 20.12.2025)

Povezane vesti »

SAD napale Siriju nakon udara na američke vojnike za koji Tramp krivi ISIS

SAD napale Siriju nakon udara na američke vojnike za koji Tramp krivi ISIS

Radio sto plus pre 13 minuta
SAD napale Siriju nakon udara na američke vojnike za koji Tramp krivi ISIS

SAD napale Siriju nakon udara na američke vojnike za koji Tramp krivi ISIS

N1 Info pre 1 sat
SAD napale Siriju, pogodile 70 ciljeva, glavna meta im je ISIS: „Ovo nije početak rata – ovo je objava osvete“ VIDEO

SAD napale Siriju, pogodile 70 ciljeva, glavna meta im je ISIS: „Ovo nije početak rata – ovo je objava osvete“ VIDEO

Nova pre 1 sat
„Ovo je osveta“: SAD pogodile 70 meta ISIS-a u Siriji nakon smrti američkih vojnika

„Ovo je osveta“: SAD pogodile 70 meta ISIS-a u Siriji nakon smrti američkih vojnika

Nedeljnik pre 1 sat
„Udar oko sokolovo“: SAD izvele intenzivni udar na ciljeve DAEŠ-a u Siriji

„Udar oko sokolovo“: SAD izvele intenzivni udar na ciljeve DAEŠ-a u Siriji

Vesti online pre 1 sat
Intenzivni zračni udari SAD-a na ekstremističku grupu Islamska država u Siriji

Intenzivni zračni udari SAD-a na ekstremističku grupu Islamska država u Siriji

Slobodna Evropa pre 48 minuta
SAD izvele masovni udar na ciljeve Islamske države u Siriji

SAD izvele masovni udar na ciljeve Islamske države u Siriji

NIN pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SirijaISIS

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Čeka se susret ruske i američke delegacije u Majamiju

UKRAJINSKA KRIZA: Čeka se susret ruske i američke delegacije u Majamiju

RTV pre 3 minuta
Izvinjenje Šolaku zbog lažnih optužbi o vezi sa Rusijom

Izvinjenje Šolaku zbog lažnih optužbi o vezi sa Rusijom

Vreme pre 23 minuta
Gardijan: Britanski fondovi za suzbijanje ruske pretnje na Zapadnom Balkanu manji za 40%

Gardijan: Britanski fondovi za suzbijanje ruske pretnje na Zapadnom Balkanu manji za 40%

Nedeljnik pre 23 minuta
Sve manje para iz Britanije za suzbijanje uticaja Moskve na Balkanu

Sve manje para iz Britanije za suzbijanje uticaja Moskve na Balkanu

Sputnik pre 18 minuta
(Foto) "Uništeni su" Ukrajina tvrdi da su njeni dronovi pogodili dva ruska Suhoja-27 na Krimu, procena je da oba koštaju 70…

(Foto) "Uništeni su" Ukrajina tvrdi da su njeni dronovi pogodili dva ruska Suhoja-27 na Krimu, procena je da oba koštaju 70 miliona dolara

Blic pre 8 minuta