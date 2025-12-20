SAD napale Siriju, pogodile 70 ciljeva, glavna meta im je ISIS: „Ovo nije početak rata – ovo je objava osvete“ VIDEO

Nova pre 7 sati  |  Autor: Beta
Sjedinjene Američke Države (SAD) napale su Siriju kako bi, kako tvrde, "eliminisale" pobunjenike Islamske države (ISIS) i njihova skladišta oružje a time su odgovorile na udar u kom su nedavno ubijena dva američka vojnika i prevodilac.

Američki zvaničnik je izjavio da je sinoćnji napad bio „velikih razmera“, kao i da je pogođeno 70 meta u oblastima centralne Sirije koje su, kako se tvrdi, imale infrastrukturu i oružje ISIS, a drugi zvaničnik je potvrdio da Damask može da učekuje još napada. „Ovo nije početak rata – ovo je objava osvete. SAD pod vođstvom predsednika (Donalda) Trampa, nikada neće oklevati i nikada neće popustiti da brane naš narod“, napisao je na društvenim mrežama ministar
