„Ovo je osveta“: SAD pogodile 70 meta ISIS-a u Siriji nakon smrti američkih vojnika

Sjedinjene Američke Države izvele su napad na Siriju kako bi, kako tvrde, „eliminisale“ pobunjenike Islamske države (ISIS) i njihova skladišta oružja, kao odgovor na napad u kom su nedavno ubijena dva američka vojnika i prevodilac.

Američki zvaničnik je izjavio da je sinoćnji napad bio „velikih razmera“, kao i da je pogođeno 70 meta u oblastima centralne Sirije koje su, kako se tvrdi, imale infrastrukturu i oružje ISIS, a drugi zvaničnik je potvrdio da Damask može da učekuje još napada. Tramp: ISIS će biti pogođen „jače nego ikada pre“ „Ovo nije početak rata – ovo je objava osvete. SAD pod vođstvom predsednika (Donalda) Trampa, nikada neće oklevati i nikada neće popustiti da brane naš