Intenzivni zračni udari SAD-a na ekstremističku grupu Islamska država u Siriji

Slobodna Evropa pre 3 sata
Snage Sjedinjenih Američkih Država izvele su veliku operaciju protiv ekstremističke grupe Islamska država (IS) u Siriji, operaciju koju je američki predsjednik Donald Trump opisao kao "vrlo ozbiljnu osvetu" za napad u kojem su ubijena tri Amerikanca – dva vojnika i jedan civil.

Vašington je saopštio da je napadač IS-a izveo napad 13. decembra u Palmiri, kada su ranjena i tri američka vojnika. "Američke snage izvele su zračne napade u Siriji kako bi eliminisale borce IS-a, infrastrukturu i skladišta oružja, kao direktan odgovor na napad na američke snage koji se dogodio 13. decembra u Palmiri u Siriji", rekao je američki sekretar odbrane Pete Hegseth putem objave na X-u. "Ovo nije početak rata, ovo je objava osvete", napisao je on,
