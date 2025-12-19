Počela isplata socijalnih davanja za novembar mesec

Danas je počela isplata novčanih sredstava za kategorije korisnika u Srbiji i na teritoriji Kosova i Metohije a to su korisnici porodičnog smeštaja, novčane socijalne pomoći, prava na negu i pomoć, boračko-invalidske zaštite, pravo na roditeljski i dečji dodatak.

Takođe počela je isplata naknade za nezaposlene u Srbiji, dok će korisnici na teritoriji Kosova i Metohije naknadu moći da podignu sutra 20. decembra. Ove isplate obuhvataju sve korisnike koji su registrovani u sistemu Nacionalne službe za zapošljavanje, uključujući nezaposlene građane u Subotici. Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja apeluju na korisnike da koriste mogućnost bankarskih kartica kako bi se izbegle gužve na šalterima i da