"Zna on tačno šta ja želim" Tramp i dalje preti: Ne isključujem mogućnost rata sa njima

Američki predsednik Donald Tramp poručio je da ne odbacuje mogućnost izbijanja rata sa Venecuelom, prenosi NBC njuz. Izjava dolazi nakon što je Vašington dodatno zaoštrio mere protiv režima Nikolasa Madura. Tramp je u utorak naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji uplovljavaju u Venecuelu ili iz nje isplovljavaju, čime je pritisak na Karakas dodatno pojačan. Sjedinjene Države su prethodno zaplenile i jedan tanker u blizini venecuelanske obale. Prema