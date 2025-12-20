"Zna on tačno šta ja želim" Tramp i dalje preti: Ne isključujem mogućnost rata sa njima

Alo pre 2 sata
"Zna on tačno šta ja želim" Tramp i dalje preti: Ne isključujem mogućnost rata sa njima

On je u utorak naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji dolaze i odlaze iz Venecuele, pojačavši pritisak na predsednika te zemlje Nikolasa Madura

Američki predsednik Donald Tramp poručio je da ne odbacuje mogućnost izbijanja rata sa Venecuelom, prenosi NBC njuz. Izjava dolazi nakon što je Vašington dodatno zaoštrio mere protiv režima Nikolasa Madura. Tramp je u utorak naredio blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji uplovljavaju u Venecuelu ili iz nje isplovljavaju, čime je pritisak na Karakas dodatno pojačan. Sjedinjene Države su prethodno zaplenile i jedan tanker u blizini venecuelanske obale. Prema
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Kako blokada Venecuele utiče na Madura i tržište nafte?

Kako blokada Venecuele utiče na Madura i tržište nafte?

Dojče vele pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonVenecuelaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Nova runda pregovora Ukrajine i SAD-a

UKRAJINSKA KRIZA: Nova runda pregovora Ukrajine i SAD-a

RTV pre 25 minuta
Ruska vlada ovlastila Ministarstvo odbrane da raskine sporazume sa evropskim zemljama

Ruska vlada ovlastila Ministarstvo odbrane da raskine sporazume sa evropskim zemljama

RTV pre 15 minuta
Profesor Erik Gordi o slučaju Generalštab: Još jedan u nizu Vučićevih neuspeha, njegov režim se raspada

Profesor Erik Gordi o slučaju Generalštab: Još jedan u nizu Vučićevih neuspeha, njegov režim se raspada

Danas pre 30 minuta
Ukrajina završila pripreme za otvaranje svih pregovaračkih klastera o pristupanju EU

Ukrajina završila pripreme za otvaranje svih pregovaračkih klastera o pristupanju EU

RTV pre 10 minuta
Kako blokada Venecuele utiče na Madura i tržište nafte?

Kako blokada Venecuele utiče na Madura i tržište nafte?

Dojče vele pre 30 minuta