U Južnobanatskom okrugu utvrđen slučaj trihineloze kod svinjskog mesa

Beta pre 2 sata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je na teritoriji Južnobanatskog okruga utvrđen slučaj trihineloze kod svinjskog mesa, kao i ozbiljne nepravilnosti u radu Veterinarske ambulante "Savić".

"Sumnju na nepravilan pregled mesa prijavio je nadležnim organima 1. decembra 2025. godine diplomirani veterinar Milorad Savić. On je, zbog sumnje u ispravnost sopstvenog nalaza, uzorak odneo u Veterinarski specijalistički institut Pančevo, gde su stručna lica metodom kompresije na staklu utvrdila prisustvo velikog broja larvi trihinele", navelo je ministarstvo.

Veterinarska inspekcija odmah je izašla na teren, na gazdinstvo sa kog je poteklo meso za koje je utvrđeno da je zaraženo trihinelom.

Veterinarska inspekcija "izvršila je službeno uzorkovanje sumnjivog mesa i metodom veštačke digestije potvrđen je nalaz prisustva larvi trihinele spiralis u mesu", navedeno je u saopštenju.

Deo tog mesa je, kako je navedeno, konzumiralo više osoba, dok je deo prodat a deo skladišten, i to sve po dobijanju prvobitne informacije od veterinara da je meso zdravstveno ispravno i da može da se konzumira.

Sve osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženim mesom su identifikovane, blagovremeno obaveštena i upućena u epidemiološku službu radi daljeg praćenja zdravstvenog stanja. Prema dostupnim podacima Doma zdravlja Pančevo, svih 17 osoba je pod medicinskim nadzorom i terapijom, bez uočenih simptoma oboljenja do današnjeg dana.

Po dobijanju laboratorijskog nalaza o prisustvu larvi trihinele spiralis u mesu u inspekcijskom uzorku, veterinarska inspekcija o ovom slučaju obavestila je javnog tužioca. Istovremeno, pisanim putem obavešten je i epidemiolog i sanitarni inspektor.

"Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je veterinarska ambulanta 'Savić', u kojoj je izvršen sporni pregled, radila suprotno važećim propisima, bez neophodnih odobrenja i sertifikata za pregled mesa na prisustvo trihinele. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, navedenoj ambulanti je zabranjeno obavljanje veterinarske delatnosti i pregleda mesa na prisustvo trihinele", navedeno je u saopštenju. 

(Beta, 20.12.2025)

