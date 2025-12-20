Ministarstvo poljoprivrede: Slučaj trihinele u svinjskom mesu pod kontrolom

BEOGRAD - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da je slučaj trihineloze kod svinjskog mesa pod kontrolom, ističući da je pravovremeno reagovala i veterinarska inspekcija i da su osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženim mesom pod medicinskim nadzorom i terapijom.

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podseća se da je sumnju na nepravilan pregled mesa prijavio nadležnim organima 1. decembra diplomirani veterinar Milorad Savić, koji je zbog sumnje u ispravnost sopstvenog nalaza, uzorak odneo u Veterinarski specijalistički institut Pančevo, gde su stručna lica metodom kompresije na staklu utvrdila prisustvo velikog broja larvi trihinele. U saopštenju se ističe da je veterinarska inspekcija odmah