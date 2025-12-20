Mirko Šijan sa ženom stigao na slavu kod Cece, svi gledaju u Bojanin ekstravagantan stajling! Tu je i Đorđe David, a njih dvoje su došli zajedno (video)

Blic pre 1 sat
Mirko Šijan sa ženom stigao na slavu kod Cece, svi gledaju u Bojanin ekstravagantan stajling! Tu je i Đorđe David, a njih…
Na slavlju je bio i Marko Đedović. Danijela i Bogdan Rodić došli su među prvima. Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović večeras u svom domu na Dedinju obeležava porodičnu slavu Sveti Nikola. Okupila je najbliže, a među prvima je došao sin njene koleginice Goce Božinovske, Mirko Šijan, kom je društvo pravila supruga Bojana, rođena sestra Cecine snajke Bogdane. Sve oči su bile uprte u Bojanu Šijan, koja je za ovu priliku ponela ekstravagantan stajling u plavim i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Suši, predjelo od marakuje, kozice i rolati: Na trpezi Cece Ražnatović nema čega nema - ovako se slavi Sveti Nikola u vili na…

Suši, predjelo od marakuje, kozice i rolati: Na trpezi Cece Ražnatović nema čega nema - ovako se slavi Sveti Nikola u vili na Dedinju (foto)

Blic pre 2 sata
Trubači u kostimima Deda Mraza stigli na slavu Cece Ražnatović Ispred vile na Dedinju prava žurka: Uz muziku dočekuju goste…

Trubači u kostimima Deda Mraza stigli na slavu Cece Ražnatović Ispred vile na Dedinju prava žurka: Uz muziku dočekuju goste (video)

Blic pre 3 sata
(Video) Sa punim rukama poklona ušli u vilu na Dedinju: Rodići prvi stigli na slavu kod Cece Ražnatović, doneli tortu i veliku…

(Video) Sa punim rukama poklona ušli u vilu na Dedinju: Rodići prvi stigli na slavu kod Cece Ražnatović, doneli tortu i veliku korpu ruža

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ceca RažnatovićCece RažnatovićRodićSveti NikolaSnajkeĐorđe David

Zabava, najnovije vesti »

"Sve su dogovorili da bi ona ušla" Aneli van sebe zbog Asmina, uputila ozbiljne pretnje Staniji Dobrojević: "Jedva čekam da je…

"Sve su dogovorili da bi ona ušla" Aneli van sebe zbog Asmina, uputila ozbiljne pretnje Staniji Dobrojević: "Jedva čekam da je vidim"

Alo pre 51 minuta
"Dva prevaranta, sve su se dogovorili da bi..." Aneli besna zbog Asmina: Oplela i po Staniji "Jedva čekam..."

"Dva prevaranta, sve su se dogovorili da bi..." Aneli besna zbog Asmina: Oplela i po Staniji "Jedva čekam..."

Telegraf pre 51 minuta
Aneli najavila haos Staniji i Asminu u nervnom rastrojstvu nakon pomirenja sa bivšim: "Omalovažili su me"

Aneli najavila haos Staniji i Asminu u nervnom rastrojstvu nakon pomirenja sa bivšim: "Omalovažili su me"

Blic pre 52 minuta
Mirko Šijan sa ženom stigao na slavu kod Cece, svi gledaju u Bojanin ekstravagantan stajling! Tu je i Đorđe David, a njih…

Mirko Šijan sa ženom stigao na slavu kod Cece, svi gledaju u Bojanin ekstravagantan stajling! Tu je i Đorđe David, a njih dvoje su došli zajedno (video)

Blic pre 1 sat
"Začuđeno me pita: - Ti ne postiš?" Luna Đogani spremna za praznike, a evo šta je sad objavila (foto)

"Začuđeno me pita: - Ti ne postiš?" Luna Đogani spremna za praznike, a evo šta je sad objavila (foto)

Blic pre 1 sat