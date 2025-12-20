Mirko Šijan sa ženom stigao na slavu kod Cece, svi gledaju u Bojanin ekstravagantan stajling! Tu je i Đorđe David, a njih dvoje su došli zajedno (video)

Na slavlju je bio i Marko Đedović. Danijela i Bogdan Rodić došli su među prvima. Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović večeras u svom domu na Dedinju obeležava porodičnu slavu Sveti Nikola. Okupila je najbliže, a među prvima je došao sin njene koleginice Goce Božinovske, Mirko Šijan, kom je društvo pravila supruga Bojana, rođena sestra Cecine snajke Bogdane. Sve oči su bile uprte u Bojanu Šijan, koja je za ovu priliku ponela ekstravagantan stajling u plavim i