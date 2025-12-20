"Srbija ne može da čeka" Džefri Saks ima predlog: Povezao rat u Ukrajini sa NIS-om, Trampa i Putina, tvrdi da bi dogovor doneo olakšanje Beogradu

Analitičari kažu da Srbija treba da sprovede neko rešenje za sankcije NIS, a da ne ugrozi prijateljstvo sa Rusijom Postavljaju i pitanje da li bi nacionalizacija NIS poboljšala odnose Srbije sa EU i Amerikom Srbija ne može da čeka rešenja rata u Ukrajini i bolje odnose Rusije i Zapada već mora pre toga da reši pitanje sankcija NIS pošto je pritisnuta rokovima, ocenjuju za "Blic" analitičari. Oni tako komentarišu izjavu Džefrija Saksa, ekonomiste i profesora