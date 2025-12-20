"Srbija ne može da čeka" Džefri Saks ima predlog: Povezao rat u Ukrajini sa NIS-om, Trampa i Putina, tvrdi da bi dogovor doneo olakšanje Beogradu

Blic pre 24 minuta
"Srbija ne može da čeka" Džefri Saks ima predlog: Povezao rat u Ukrajini sa NIS-om, Trampa i Putina, tvrdi da bi dogovor doneo…
Analitičari kažu da Srbija treba da sprovede neko rešenje za sankcije NIS, a da ne ugrozi prijateljstvo sa Rusijom Postavljaju i pitanje da li bi nacionalizacija NIS poboljšala odnose Srbije sa EU i Amerikom Srbija ne može da čeka rešenja rata u Ukrajini i bolje odnose Rusije i Zapada već mora pre toga da reši pitanje sankcija NIS pošto je pritisnuta rokovima, ocenjuju za "Blic" analitičari. Oni tako komentarišu izjavu Džefrija Saksa, ekonomiste i profesora
Ministarstvo se izvinilo zbog izjave ministra Bratine o Hrvatskoj: "To nije stav srpske Vlade"

Blic pre 7 sati
Delegacija EU: Sa žaljenjem konstatujemo da Srbija i dalje ostaje bez funkcionalnog Saveta REM

Euronews pre 7 sati
EU izrazila žaljenje što Srbija nema funkcionalan Savet REM-a posle ostavki četvoro članova

Slobodna Evropa pre 8 sati
EU: Sa žaljenjem konstatujemo da Srbija i dalje ostaje bez funkcionalnog Saveta REM

Newsmax Balkans pre 8 sati
EU: Sa žaljenjem konstatujemo da Srbija i dalje ostaje bez funkcionalnog Saveta REM-a

Radio 021 pre 8 sati
Ministarstvo informiranja se ispričalo zbog izjave ministra Bratine o Hrvatskoj

SEEbiz pre 9 sati
Ministarstvo: Ministar Bratina se izvinio zbog izjave o Hrvatskoj i Ukrajini

Radio 021 pre 9 sati

"Srbija ne može da čeka" Džefri Saks ima predlog: Povezao rat u Ukrajini sa NIS-om, Trampa i Putina, tvrdi da bi dogovor doneo…

Blic pre 24 minuta
A možda se ipak i pomilujem

Radar pre 6 sati
Ministarstvo se izvinilo zbog izjave ministra Bratine o Hrvatskoj: "To nije stav srpske Vlade"

Blic pre 7 sati
Konstituisan Privremeni organ Zaječara, advokat kaže da su jedino logično rešenje izbori

Danas pre 8 sati
Nikezić: Dva scenarija za NIS, oba loša za Srbiju

Danas pre 9 sati