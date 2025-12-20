Sve više intervencija zbog pijanih građana: Hitna pomoć tokom noći primila više od 2.000 poziva za pomoć!

Blic pre 1 sat
Sve više intervencija zbog pijanih građana: Hitna pomoć tokom noći primila više od 2.000 poziva za pomoć!

Hitna pomoć tokom noći izvršila je 135 intervencija, od kojih 18 na javnim mestima Veliki broj poziva dolazio je od hroničnih bolesnika, najviše astmatičara Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez teških saobraćajnih nesreća i incidenata, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Hitna pomoć pozvana je za dve saobraćajne nesreće, ali ni u jednom nije bilo povređenih. Ekipe ove službe tokom noći su obavile ukupno 135 intervencija od kojih je 18 bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. U istom periodu obavljeno je više od 2.000 telefonskih poziva. Za pomoć su se uglavnom javljali hroničari među kojima najviše astmatičari. (Tanjug)
