Mirna noć u Beogradu: Astmatičari se javljali za pomoć

B92 pre 20 minuta
Mirna noć u Beogradu: Astmatičari se javljali za pomoć

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez teških saobraćajnih nesreća i incidenata, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Hitna pomoć pozvana je za dva udesa, ali ni u jednom nije bilo povređenih. Ekipe ove službe tokom noći su obavile ukupno 135 intervencija od kojih je 18 bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. U istom periodu obavljeno je više od 2.000 telefonskih poziva. Za pomoć su se uglavnom javljali hroničari među kojima najviše astmatičari.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Hitna pomoć u Beogradu: Noć bez težih povreda, ali veliki broj intervencija

Hitna pomoć u Beogradu: Noć bez težih povreda, ali veliki broj intervencija

N1 Info pre 19 minuta
Sve više intervencija zbog pijanih građana: Hitna pomoć tokom noći primila više od 2.000 poziva za pomoć!

Sve više intervencija zbog pijanih građana: Hitna pomoć tokom noći primila više od 2.000 poziva za pomoć!

Blic pre 20 minuta
Noć u Beogradu: Dva udesa u prestonici, Hitna pomoć intervenisala 135 puta

Noć u Beogradu: Dva udesa u prestonici, Hitna pomoć intervenisala 135 puta

Euronews pre 10 minuta
Mirna noć u Beogradu: Hitnu pomoć uglavnom zvali hronični bolesnici

Mirna noć u Beogradu: Hitnu pomoć uglavnom zvali hronični bolesnici

Kurir pre 1 sat
Noć u Beogradu protekla bez teških saobraćajnih nesreća i incidenata

Noć u Beogradu protekla bez teških saobraćajnih nesreća i incidenata

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Hitna pomoć u Beogradu: Noć bez težih povreda, ali veliki broj intervencija

Hitna pomoć u Beogradu: Noć bez težih povreda, ali veliki broj intervencija

N1 Info pre 19 minuta
Sve više intervencija zbog pijanih građana: Hitna pomoć tokom noći primila više od 2.000 poziva za pomoć!

Sve više intervencija zbog pijanih građana: Hitna pomoć tokom noći primila više od 2.000 poziva za pomoć!

Blic pre 20 minuta
Noć u Beogradu: Dva udesa u prestonici, Hitna pomoć intervenisala 135 puta

Noć u Beogradu: Dva udesa u prestonici, Hitna pomoć intervenisala 135 puta

Euronews pre 10 minuta
Mirna noć u Beogradu: Astmatičari se javljali za pomoć

Mirna noć u Beogradu: Astmatičari se javljali za pomoć

B92 pre 20 minuta
Ovaj deo Beograda ostaće bez vode. Obezbeđene cisterne, suve česme od 9 do 18 sati.

Ovaj deo Beograda ostaće bez vode. Obezbeđene cisterne, suve česme od 9 do 18 sati.

Alo pre 10 minuta