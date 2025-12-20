Mirna noć u Beogradu: Astmatičari se javljali za pomoć

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez teških saobraćajnih nesreća i incidenata, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Hitna pomoć pozvana je za dva udesa, ali ni u jednom nije bilo povređenih. Ekipe ove službe tokom noći su obavile ukupno 135 intervencija od kojih je 18 bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. U istom periodu obavljeno je više od 2.000 telefonskih poziva. Za pomoć su se uglavnom javljali hroničari među kojima najviše astmatičari.