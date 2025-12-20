Fajnenšel tajms: Velika Britanija odustaje od samostalne eksproprijacije ruske imovine
Danas pre 37 minuta | FoNet
Vlada Velike Britanije odustala je od eksproprijacije zamrznute ruske imovine, nakon što tu odluku u četvrtak nije uspela da donese Evropska unija, objavio je Fajnenšel tajms, pozivajući se na izjavu vladinog zvaničnika. „Nećemo to raditi bez međunarodnih partnera“, rekao je zvaničnik, dodajući da će Velika Britanija „nastaviti tesno da sarađuje sa G7 i EU na finansiranju Ukrajine“, prenosi Tass. Britanska vlada je prethodno planirala da 10,6 milijardi dolara