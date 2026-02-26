UKRAJINSKA KRIZA: Rusija i Ukrajina razmenile tela poginulih vojnika; Lukašenko u Kremlju, sastanak s Putinom

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1464. dan. Rusija je predala Ukrajini tela 1.000 pripadnika njenih oružanih snaga i u zamenu dobila 35 tela svojih vojnika, potvrdio je Vladimir Medinski, pomoćnik ruskog predsednika.

- Sijarto: Ukrajina iz političkih razloga blokira isporuke nafte ka Mađarskoj Mađarski ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Peter Sijarto izjavio je danas da ukrajinska strana iz političkih razloga blokira isporuke sirove nafte prema Mađarskoj preko naftovoda Družba, iako je sistem tehnički spreman za momentalno ponovno pokretanje. - Lukašenko u Kremlju, sastanak s Putinom Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko stigao je u Kremlj, gde se privatno sastao