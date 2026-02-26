Sastanak predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD početkom marta u Abu Dabiju

Beta pre 26 minuta

Naredni sastanak Ukrajina-Rusija-SAD bićei početkom marta u Abu Dabiju i pripreme su "već uznapredovale" - rekao je na društvenim mrežama u svom redovnom večernjem obraćanju građanima predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski posle sastanaka ukrajinskih i američkih zvaničnika danas u Ženevi.Turska novinska agencija Anadolija je prenela da je glavni pregovarač Ukrajine Rustem Umerov u objavi na društvenoj mreži X rekao da su se razgovori danas odvijali u dva formata: sastanci sa američkom stranom i trilateralni sastanak u kojem su učestvovale i SAD i Švajcarska.

Umerov je rekao da su posle tih sastanaka on i poslanik David Arahamija, zajedno sa predstavnicima SAD Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zajednio razgovarali telefonom sa Zelenskim o današnjim rezulatima i sledećim koracima.

"Sledeća runda je u pripremi. Radimo na finalizaciji bezbednosnih parametara, ekonomskih odluka i dogovorenih stavova koji bi trebalo da čine osnovu za dalje aranžmane", rekao je on, napominjući da je cilj da budući trilateralni sastanak sa SAD i Rusijom bude "što je moguće sadržajniji".

Po rečima Umerova, posebna pažnja je posvećena dugoročnoj ekonomskoj podršci i oporavku Ukrajine od rata.

"Zajedno sa ekonomskim timom Vlade, uključujući (ministra ekonomije) Oleksija Soboljeva, i našim američkim partnerima, obaviki smo detaljan pregled dokumenta o oporavku Ukrajine", rekao je on, dodavši da će timovi nastaviti da usavršavaju planove rekonstrukcije i investicija.

Dogovoreno je da će obe strane nastaviti rad na dokumentu, posebno na odredbam o budućoj rekonstrukciji i investicionom okviru, napomenuo je on.

Zahvalio je Švajcarskoj na domaćinstvu pregovora i timu američkog predsednika Donalda Trampa na podršci.

Ranije je Umerov rekao da su na dnevnom redu humanitarna pitanja, uključujući moguće razmene zarobljenika, izrazivši nadu u "konkretne rezultate".

Pre današnjih razgovora u Ženevi Zelenski je telefonom razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, izrazivši nadu da bi sastanak mogao da podigne pregovore na viši nivo.

"Očekujemo da će ovaj sastanak stvoriti priliku da se razgovori prebace na nivo lidera", rekao je on.

Sastanak u Ženevi usledio je posle trilateralnih pregovor sa Rusijom prošle nedelje, koje su zvaničnici opisali kao "teške, ali poslovne" i "intenzivne i suštinske", ali bez sporazuma.

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je danas pre sastanka u Ženevi rekao da Rusija nema nikakve rokove za okončanje rata u Ukrajini.

"Nemamo rokove, samo zadatke. Trenutno ih sprovodimo", rekao je Lavrov, prenela je ruska agencija TASS.

(Beta, 26.02.2026)

Povezane vesti »

Kijev procenio štetu od ratnog razaranja – gore nego u Gazi; Zaharova: EU da sedi ispod stola i nek ćuti

Kijev procenio štetu od ratnog razaranja – gore nego u Gazi; Zaharova: EU da sedi ispod stola i nek ćuti

RTS pre 5 minuta
Sastanak predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD početkom marta u Abu Dabiju

Sastanak predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD početkom marta u Abu Dabiju

Serbian News Media pre 25 minuta
Zelenski: Sledeća runda razgovora između Ukrajine, Rusije i SAD najverovatnije početkom marta u Abu Dabiju

Zelenski: Sledeća runda razgovora između Ukrajine, Rusije i SAD najverovatnije početkom marta u Abu Dabiju

N1 Info pre 25 minuta
Zelenski otkrio gde i kada će biti sledeći mirovni pregovori o Ukrajini

Zelenski otkrio gde i kada će biti sledeći mirovni pregovori o Ukrajini

Vesti online pre 15 minuta
Sastanak predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD početkom marta u Abu Dabiju

Sastanak predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD početkom marta u Abu Dabiju

Radio sto plus pre 10 minuta
Oglasio se Zelenski posle neuspelih pregovora u Ženevi: Cilj su stvarne garancije bezbednosti i sastanak na nivou lidera država…

Oglasio se Zelenski posle neuspelih pregovora u Ženevi: Cilj su stvarne garancije bezbednosti i sastanak na nivou lidera država

Kurir pre 10 minuta
Opet bez konkretnog dogovora o kraju rata u Ukrajini: Još jedan krug pregovora završen u Ženevi, sledeći susret u Abu Dabiju…

Opet bez konkretnog dogovora o kraju rata u Ukrajini: Još jedan krug pregovora završen u Ženevi, sledeći susret u Abu Dabiju

Kurir pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaTurskaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Sedamdeset godina od „Tajnog govora“ Nikite Hruščova: Rusija se još uvek suočava sa Staljinom

Sedamdeset godina od „Tajnog govora“ Nikite Hruščova: Rusija se još uvek suočava sa Staljinom

Danas pre 11 minuta
(Video) Počeo je strašan sukob! Odjekuju eksplozije, ima mrtvih: Izrael izveo višestruke udare

(Video) Počeo je strašan sukob! Odjekuju eksplozije, ima mrtvih: Izrael izveo višestruke udare

Blic pre 10 minuta
Jeziva misterija u omiljenom letovalištu Srba: Na plaži pronađeni ljudski delovi tela u torbi prekriveni krvavim ćebadima…

Jeziva misterija u omiljenom letovalištu Srba: Na plaži pronađeni ljudski delovi tela u torbi prekriveni krvavim ćebadima, policija hitno stigla na lice mesta

Blic pre 35 minuta
Zelenski najavio prelomni trenutak: Lider Ukrajine se obratio kasno uveče i saopštio: "Kreće početkom marta"

Zelenski najavio prelomni trenutak: Lider Ukrajine se obratio kasno uveče i saopštio: "Kreće početkom marta"

Blic pre 45 minuta
Sastanak predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD početkom marta u Abu Dabiju

Sastanak predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD početkom marta u Abu Dabiju

Danas pre 10 minuta