Majkl Džekson, Mik Džeger, Bil Klinton... ko je sve bio u Epstinovom društvu

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Američko Ministarstvo pravde objavilo je prvi deo dokumenata u vezi sa osramočenim i osuđenim seksualnim prestupnikom, sada pokojnim Džefrijem Epstinom.

Dosije, u kojem su fotografije, video zapisi i dokumenti iz istrage, dugo se čekao, ali je Kongres nedavno usvojio zakon kojim se nalaže da se sve objavi u celini, dajući rok Ministarstvu pravde do 19. decembra. Ministarstvo pravde je, međutim, saopštilo da neće biti u mogućnosti da objavi sve dokumente do roka. U prvoj grupi dosijea je niz poznatih lica, među kojima bivši predsednik SAD Bil Klinton, Endru Mauntbaten-Vindzor, doskorašnji britanski princ kojem je
