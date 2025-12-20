Administracija SAD kritikovana zbog nepotpunog objavljivanja dosijea o Epstinu

Američka administracija nastavila je danas da objavljuje dokumente, od kojih su mnogi u velikoj meri prepravljeni, vezani za slučaj Džefrija Epstina, pošto kompletan dosije nije objavljen u petak, kako je propisano zakonom, što je izazvalo kritike opozicije i nekih konzervativaca, preneli su američki mediji. "Ministarstvo pravde SAD nastavlja da prikriva uticajne muškarce koji su napali ili silovali mlade devojke ili koji su učestvovali u zabavama gde su te devojke