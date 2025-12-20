Ministarstvo pravde objavilo je preko noći još Epstinovih dosijea

RTV pre 38 minuta  |  Tanjug
Ministarstvo pravde objavilo je preko noći još Epstinovih dosijea

VAŠINGTON - Američko Ministarstvo pravde objavilo je rano jutros dodatne dosijee vezane za osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Novoobjavljeni dosijei sadrže materijale velike porote iz slučajeva Epstina i njegove saučesnice Gilejn Maksvel, uključujući svedočenja velike porote i dnevnike letova sa nekoliko redigovanih imena, prenosi CNN. Savezne sudije su nedavno ovlastile Ministarstvo pravde da objavi materijale velike porote, koji obično ostaju zapečaćeni, čak i nakon što je slučaj završen. To je omogućeno nakon što je Kongres usvojio Zakon o transparentnosti Epstinovih fajlova prošlog
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Nezapamćeni skandal u Britaniji: Fotografija Endrjua iz Epstajnovih dokumenata zgrozila javnost FOTO

Nezapamćeni skandal u Britaniji: Fotografija Endrjua iz Epstajnovih dokumenata zgrozila javnost FOTO

B92 pre 8 minuta
Fotografije pokazuju da je Endru omogućio Epstinu pristup britanskom visokom društvu

Fotografije pokazuju da je Endru omogućio Epstinu pristup britanskom visokom društvu

Euronews pre 3 minuta
Epstajnove žrtve frustrirane posle objavljivanja dokumenata: Zahtevaju da svi dokazi budu obelodanjeni i da se ne štite moćni…

Epstajnove žrtve frustrirane posle objavljivanja dokumenata: Zahtevaju da svi dokazi budu obelodanjeni i da se ne štite moćni ljudi

Kurir pre 3 minuta
Fotografije iz kraljevskih rezidencija u dosijeima o Epstinu

Fotografije iz kraljevskih rezidencija u dosijeima o Epstinu

Politika pre 8 minuta
Ministarstvo pravde SAD objavilo još dokumenata iz Epstajnovih dosijea: Ovo su prvi put uradili!

Ministarstvo pravde SAD objavilo još dokumenata iz Epstajnovih dosijea: Ovo su prvi put uradili!

Telegraf pre 23 minuta
Ministarstvo pravde objavilo je preko noći još Epstinovih dosijea

Ministarstvo pravde objavilo je preko noći još Epstinovih dosijea

Politika pre 43 minuta
Epstajnove žrtve besne: Zahtevaju da se objavi još detalja

Epstajnove žrtve besne: Zahtevaju da se objavi još detalja

B92 pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo pravdeVašingtonKongresCNN

Svet, najnovije vesti »

Uzbuna u NATO zemlji Građani čuli zvučni signal: U polju su zatekli zastrašujući prizor

Uzbuna u NATO zemlji Građani čuli zvučni signal: U polju su zatekli zastrašujući prizor

Blic pre 13 minuta
(Foto) Ovo je Jugoslovenka koju je Epstajn kupio od porodice Nada je tada imala 14 godina: "Doveo sam je u Ameriku da bude…

(Foto) Ovo je Jugoslovenka koju je Epstajn kupio od porodice Nada je tada imala 14 godina: "Doveo sam je u Ameriku da bude moja robinja"

Blic pre 23 minuta
U Francuskoj spreman predlog zakona o zabrani društvenih mreža mlađima od 15 godina

U Francuskoj spreman predlog zakona o zabrani društvenih mreža mlađima od 15 godina

Danas pre 1 sat
Gardijan analizira: Zašto se pokušava zamagliti veza Trampa i seksualnog prestupnika Džefrija Epstina?

Gardijan analizira: Zašto se pokušava zamagliti veza Trampa i seksualnog prestupnika Džefrija Epstina?

Danas pre 1 sat
„N1 i Nova poznati po uredničkoj nezavisnosti“: EU Political Report se izvinio Šolaku i povukao lažne tekstove o ruskom uticaju…

„N1 i Nova poznati po uredničkoj nezavisnosti“: EU Political Report se izvinio Šolaku i povukao lažne tekstove o ruskom uticaju

Cenzolovka pre 8 minuta