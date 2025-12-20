Ministarstvo pravde objavilo je preko noći još Epstinovih dosijea

VAŠINGTON - Američko Ministarstvo pravde objavilo je rano jutros dodatne dosijee vezane za osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Novoobjavljeni dosijei sadrže materijale velike porote iz slučajeva Epstina i njegove saučesnice Gilejn Maksvel, uključujući svedočenja velike porote i dnevnike letova sa nekoliko redigovanih imena, prenosi CNN. Savezne sudije su nedavno ovlastile Ministarstvo pravde da objavi materijale velike porote, koji obično ostaju zapečaćeni, čak i nakon što je slučaj završen. To je omogućeno nakon što je Kongres usvojio Zakon o transparentnosti Epstinovih fajlova prošlog