(Foto) Jezivo klupko se odmotava: U novim dosijeima pedofila Epstajna pominju se Tramp i devojčica od 14 godina: "Ova je dobra"…

Objavljeno je hiljade stranica, ali mnogi su dokumenti redigovani zbog zaštite podataka o žrtvama Klinton i Tramp su pomenuti u kontekstu Epstajnovog slučaja, no bez direktnih optužbi Američko Ministarstvo pravde objavilo je prvi set dugo očekivanih dokumenata povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Spisi, koji sadrže fotografije, video-zapise i istražne materijale, objavljeni su nakon što je Kongres doneo zakon kojim se nalaže njihovo potpuno objavljivanje. U prvoj turi dokumenata pojavila su se brojna poznata imena, uključujući bivšeg američkog predsednika Bila Klintona, britanskog princa Endrua, kao i muzičare Mika Džegera i Majkla Džeksona, piše BBC. Iako su objavljene hiljade stranica, mnogi dokumenti, uključujući policijske izjave i istražne izveštaje,