"Samo vas iskorišćavaju" Putinov jastreb poručio arapskim zemljama: "Dobro razmislite da li vam zaista trebaju američke baze"…

Poručio je da američke baze predstavljaju pretnju, a ne zaštitu za te zemlje Dmitrij Medvedev je kritikovao arapske zemlje zbog dozvoljavanja američkih baza Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti, oglasio se danas na društvenoj mreži X povodom američko-izraelskog rata u Iranu, uputivši poruku zalivskim arapskim zemljama. "Zalivske arapske zemlje su dozvolile američke baze na svojoj teritoriji. Naivno su od njih očekivale zaštitu. Malo