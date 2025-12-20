Rat tužilaštava zbog snimka Lučić–Miler: TOK ispituje sadržaj, VJT traži izvor

Slučaj razgovora Stena Milera i Vladimira Lučića ušao je u unakrsnu vatru Višeg tužilaštva u Beogradu i Tužilaštva za organizovani kriminal.

Prvo su provladini mediji objavili da je sudski veštak, koji je postupao po nalogu Višeg tužilaštva, utvrdio da je snimak montiran. Dok tužilaštvo Nenada Stefanovića pritiska novinare Krika da im dostave original snimka, u Kriku kažu da se TOK uključio u istragu, ali da se bavi sadržajem, a ne izvorom koji je napravio snimak. Iz snimka koji je istraživačka mreža novinara objavila u avgustu, videlo se da direktori dve konkurentske kompanije udruženo rade na