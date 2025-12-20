U nedelju, 21. decembra počinje zima

Zima počinje sutra, u nedelju 21, decembra, u 16. 03, objavilo je beogradsko astronomsko društvo „Ruđer Bošković“.

Na dan početka zime Sunce ; izlazi u 7.13, a zalazi u 16.00 što znači da će obdanica trajti osam časova i 47 minuta, a noć 15 časova i 13 minuta. Tog dana Sunce pravi najmanji dnevni luk iznad horizonta, izlazi na jugoistoku, na jugu dostiže najmanju dnevnu visinu tokom godine, a zalazi na jugozapadu, navelo je to društvo na Instagramu. Prema obaveštenju astronomskog društva, u isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto. Zima će trajati do