Partizan porazom završio 2025. godinu: „Traktoristi“ srušili lidera u Loznici

Fudbaleri IMT-a pobedili su u Loznici ekipu Partizana rezultatom 1:0 u meču 20. kola Supelige Srbije.

IMT je u prvom minutu mogao da povede. Igo Bone je posle greške odbrane Partizana šutirao, a golman crno-belih Marko Milošević je zaustavio njegov šut. Fudbaleri IMT-a su u 18. minutu imali novu priliku, kada je odbrana Partizana izblokirala udarac Kenroja Kembela. Andrej Milanović je u 55. minutu doveo IMT u vođstvo, posle kornera koji je izveo Vasilije Novičić. Crno-beli su najbolju šansu na utakmici imali u 63. minutu, kada je Demba Sek šutirao u golmana IMT-a