Gotovo: Stanković se vraća u Zvezdu!

B92 pre 16 minuta
Gotovo: Stanković se vraća u Zvezdu!

Dejan Stanković će ponovo postati trener FK Crvena zvezda.

Vladan Milojević više neće biti trener Crvene zvezde... Srpski stručnjak je napustio konferenciju za medije, bez reči, nakon što su crveno-beli u subotu pobedili Mladost rezultatom 4:0 i to je jasno nagovestilo da mu je ta utakmica bila poslednja. Kako javlja Mozzartsport, Dejan Stanković će od ponedeljka biti novi trener Zvezde i potpisao je ugovor na dve i po godine. "Želela je Crvena zvezda Alberta Rijeru kao primarnu želju, nije uspela da angažuje Španca, a
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Milošević: Igrači su zaslužili da se odmore i da nastave tamo gde su stali

Milošević: Igrači su zaslužili da se odmore i da nastave tamo gde su stali

RTS pre 16 minuta
Milojević bez izjave Pomoćni trener Zvezde se oglasio nakon trijumfa: Igrači obavili dobar posao

Milojević bez izjave Pomoćni trener Zvezde se oglasio nakon trijumfa: Igrači obavili dobar posao

Dnevnik pre 11 minuta
Dejan Stanković novi trener: Evo kada Crvena zvezda promoviše naslednika Vladana Milojevića!

Dejan Stanković novi trener: Evo kada Crvena zvezda promoviše naslednika Vladana Milojevića!

Hot sport pre 41 minuta
Dilema nije ni bilo: Stanković trener Zvezde!

Dilema nije ni bilo: Stanković trener Zvezde!

Sport klub pre 41 minuta
Stanković na klupi od ponedeljka: Milojević ponovo predaje Zvezdinu baklju Dekiju

Stanković na klupi od ponedeljka: Milojević ponovo predaje Zvezdinu baklju Dekiju

Euronews pre 40 minuta
Milojević zaćutao: Bez izjava pre i posle utakmice

Milojević zaćutao: Bez izjava pre i posle utakmice

Sport klub pre 1 sat
Definitivno – Dejan Stanković menja Vladana Milojevića na klupi Zvezde

Definitivno – Dejan Stanković menja Vladana Milojevića na klupi Zvezde

Nova pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićCrvena ZvezdaVladan Milojević

Sport, najnovije vesti »

Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde

Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde

Danas pre 26 minuta
Dušan Lajović postavio Srbina na mesto glavnog trenera

Dušan Lajović postavio Srbina na mesto glavnog trenera

Danas pre 51 minuta
Milošević: Igrači su zaslužili da se odmore i da nastave tamo gde su stali

Milošević: Igrači su zaslužili da se odmore i da nastave tamo gde su stali

RTS pre 16 minuta
Da li znate? Saša Obradović je predlagao Penjaroju za trenera godine!

Da li znate? Saša Obradović je predlagao Penjaroju za trenera godine!

Sportske.net pre 6 minuta
Novi preokret: Štutgart kupuje novog špica, šta to znači za Miloševića i Partizan?

Novi preokret: Štutgart kupuje novog špica, šta to znači za Miloševića i Partizan?

Hot sport pre 0 minuta