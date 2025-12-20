Gotovo: Stanković se vraća u Zvezdu!
B92 pre 16 minuta
Dejan Stanković će ponovo postati trener FK Crvena zvezda.
Vladan Milojević više neće biti trener Crvene zvezde... Srpski stručnjak je napustio konferenciju za medije, bez reči, nakon što su crveno-beli u subotu pobedili Mladost rezultatom 4:0 i to je jasno nagovestilo da mu je ta utakmica bila poslednja. Kako javlja Mozzartsport, Dejan Stanković će od ponedeljka biti novi trener Zvezde i potpisao je ugovor na dve i po godine. "Želela je Crvena zvezda Alberta Rijeru kao primarnu želju, nije uspela da angažuje Španca, a